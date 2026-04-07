وزیر خزانہ کا یو اے ای اور یورو بانڈز کی ادائیگی، پانڈا بانڈز کے اجراء کا منصوبہ، آئی ایم ایف اہداف کی تکمیل کا عزم

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے یو اے ای اور یورو بانڈز کی ادائیگی کو محفوظ بنا لیا ہے، ایک ارب ڈالر کے پانڈا بانڈز جاری کرنے کا منصوبہ ہے، اور علاقائی اقتصادی چیلنجوں کے باوجود آئی ایم ایف کے اہداف کو پورا کرے گا۔
اسلام آباد (مدثر علی رانا) - وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات ( یو اے ای ) اور یورو بانڈز کی ادائیگی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال پر بات کی اور کہا کہ موجودہ کشیدہ حالات کے پیش نظر پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کیا جائے گا اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کے اہداف کے مطابق برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی بروقت ادائیگیوں
سے متعلق تمام وعدے پورے کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کمرشل فنانسنگ اور بانڈز کے اجراء کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پانڈا بانڈز کے اجراء کی تیاریاں اپریل کے آخر تک دوبارہ شروع ہو جائیں گی، حکومت ان بانڈز کے ذریعے مجموعی طور پر ایک ارب ڈالر اکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ فنانسنگ کے اہداف کو وعدوں کے مطابق حاصل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پاکستان کا پہلا پانڈا بانڈ اجراء ہے، اس لیے اس میں وقت لگ رہا ہے، جبکہ علاقائی کشیدگیوں کے قومی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر تیار کردہ معاشی پالیسیوں نے معیشت کو درست سمت پر ڈال دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اہم معاشی فیصلے اور بجٹ کی تیاریوں پر کام کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے مزید بتایا کہ حکومت کا مقصد بیرونی ادائیگیوں کو یقینی بنانا ہے، اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا فوکس ٹیکس کی وصولی کو بڑھانا اور اخراجات کو کم کرنا ہے، تاکہ ملکی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے، اور اس سلسلے میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے۔
