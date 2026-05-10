وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا معرکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح کو خراج تحسین

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے معرکہ حق کی کامیابی اور آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے بھارتی افواج کی عبرتناک شکست پر قوم کو مبارکباد دی اور افواج پاکستان کی شجاعت کو سراہا۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایک پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ بھارت کبھی بھی پاکستان کے ہاتھوں ملنے والی اس تاریخی اور عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ معرکہ حق کی اس عظیم جنگ میں پاکستان نے نہ صرف دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا بلکہ اسے ایک ایسی عبرتناک شکست دی جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اس جنگ کے دوران ہماری بہادر اور نڈر افواج نے دشمن کے آٹھ جدید جنگی طیاروں کو مار گرایا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کی فضائیہ اور اس کا دفاعی نظام دنیا کے بہترین اور جدید ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہ فتح صرف ایک عسکری جیت نہیں تھی بلکہ یہ حق کی باطل پر فتح کا ایک روشن مینار ہے جس نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان اپنی آزادی، اپنی زمین کی سالمیت اور اپنے وقار پر کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا اور کسی بھی قیمت پر اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ ملک بھر میں 8 مئی 2025 کی اس عظیم اور تاریخی فتح کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہیں۔ کراچی کے ساحلوں سے لے کر خیبر کے پہاڑوں تک اور کشمیر کی وادیوں سے لے کر گوادر کی بندرگاہ تک، پاکستان کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں معرکہ حق کی اس تاریخی کامیابی کے جشن کا سماں ہے۔ آزاد کشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونhwa اور گلگت بلتستان میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا جہاں عوام نے اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ یکجہتی اور محبت کا اظہار کیا۔ شہریوں نے گلیوں، بازاروں اور چوراہوں کو قومی پرچموں سے سجایا اور ہر طرف جیت کے نعرے گونج رہے ہیں۔ یہ جشن اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی افواج پر مکمل اور غیر متزلزل اعتماد رکھتی ہے اور کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس جشن نے قوم کے اندر ایک نیا جوش، ولولہ اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا کر دیا ہے، جس سے یہ پیغام گیا ہے کہ ہم متحد ہیں اور متحد رہ کر ہی ہم اپنے وطن کا دفاع کسی بھی بڑی طاقت کے خلاف کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے خطاب کے آخری حصے میں اس بات پر خصوصی زور دیا کہ دشمن نے بلاوجہ اور بغیر کسی اشتعال انگیزی کے پاکستان پر حملہ کیا تھا، جس کا جواب آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے نہایت جامع، مؤثر اور بھرپور انداز میں دیا گیا۔ یہ آپریشن نہ صرف دفاعی نقطہ نظر سے کامیاب رہا بلکہ اس نے معرکہ حق کو قومی تاریخ کا ایک انتہائی اہم سنگ میل بنا دیا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی بے مثال کامیابی پاکستان کے پختہ عزم، فوجی مہارت اور تزویراتی پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس اہم جنگ کی کامیابی نے قومی اعتماد کو مزید تقویت بخشی اور عالمی سطح پر پاکستان کو ایک ذمہ دار، مضبوط اور مستحکم علاقائی طاقت کے طور پر ابھارا۔ اس حوالے سے ملک بھر کے شہریوں نے پاکستان آرمڈ فورسز کے لیے اپنے گہرے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بہادری، جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا۔ عوام نے بڑی تعداد میں ریلیاں نکالی، تعلیمی اداروں میں سیمینارز منعقد کیے اور رات کے وقت شمع روشن کر کے ان شہدا اور غازیوں کو یاد کیا جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کیں یا زخمی ہوئے۔ یہ تمام سرگرمیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پاکستانی قوم اور اس کی افواج کے درمیان ایک ایسا اٹوٹ رشتہ ہے جو کسی بھی مشکل وقت یا بیرونی خطرے کی صورت میں مزید مضبوط ہو جاتا ہے اور دشمن کے لیے عبرت کا نشان بنتا ہے.
