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وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان مضبوط شراکت سے سستے معاشی نمو کے لیے ضروری ہے

معاشی News

وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان مضبوط شراکت سے سستے معاشی نمو کے لیے ضروری ہے
وزیر اعظم، شہباز شریف، فیڈرل بجٹ، ٹیکس، معاشی نمو،
📆03/06/2026 7:53 am
📰DunyaNews
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وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئندہ فیڈرل بجٹ میں عوام کو رہائی فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات شامل ہوں گے، جبکہ حکومت نے غیر رسمی معاشی نظام کو ٹیکس کی پالیسی میں شامل کرنے اور آمدنی کی بنیاد بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔

وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان مضبوط شراکت سے سستے معاشی نمو کے لئے ضروری ہے، اسلام آباد (ڈان نیوز) - وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئندہ فیڈرل بجٹ میں عوام کو رہائی فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات شامل ہوں گے، جبکہ حکومت نے غیر رسمی معاشی نظام کو ٹیکس کی پالیسی میں شامل کرنے اور آمدنی کی بنیاد بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ تبصرے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کے دوران کئے جن میں سرکردہ صنعت کار اور معروف کاروباری شخصیات شامل تھیں، جو فیڈرل بجٹ 2026-27 اور معاشی ترقی کو بڑھانے کے لیے کئے جانے والے کوششوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے وفد کو خوش آمدید کیا اور کہا کہ کاروباری رہنماؤں کو پاکستان کے لیے سفیر کہا جاتا ہے جنہوں نے ملک کو عالمی سطح پر نمائندگی دی ہے اور انہیں چیلنجنگ معاشی حالات میں اپنی مدد کے لیے شکرگزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان مضبوط شراکت سے سستے معاشی نمو کے لیے ضروری ہے اور کہا کہ پاکستان میں پالیسی سازی کو کاروباری کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہی بنایا جارہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برآمدات پر مبنی نمو پاکستان کی معاشی حکمت عملی کا بنیادی مرکز ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ معاشی نظام کو dokument کیا جارہا ہے اور ٹیکس کی بنیاد بڑھائی جارہی ہے جبکہ آئندہ بجٹ میں عوام کو رہائی فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری دوستوں کی پالیسیوں نے معاشی حالات کو استحکام دیا اور نوجوانوں کو ملازمت فراہم کرنے کے لیے معاشی نمو کو بڑھانے میں مدد فراہم کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتوں، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نمو کے ساتھ معاشی نظام کو بڑھایا جائے گا اور ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ نوجوانوں کو ملازمت کے لیے تربیت دی جائے گی اور قومی ترقی کے لیے انہیں کسٹمر سے سہولت فراہم کی جائے گی۔ وفد کو حکومت کی صنعتوں، تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے کئے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانی دے دی گئی۔ کاروباری رہنماؤں نے حکومت کی معاشی اصلاحات، ڈیجیٹل پیمانے کی پالیسیوں، اور غیر رسمی معاشی نظام کو dokument کرنے کی کوششوں پر شکر ادا کیا۔ انہوں نے ٹیکس اصلاحات، بزنس فیکلٹیشن میں سہولت، اور ٹائملی ٹیکس ریفرنڈز پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے انڈسٹریوں کے لیے بجلی کے ٹاریف میں کمی، ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ لیوی کی خاتمہ، اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کی کوششوں کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ وفد نے آئندہ بجٹ کے بارے میں مشاورت پر بھی خوشی کا اظہار کیا اور حکومت کی معاشی سمت پر یقین ظاہر کیا۔ وفد کے رکن میاں محمد منشا، عارف حبیب، عاطف بجوہ اور دیگر سرکردہ صنعت کار اور کاروباری شخصیات شامل تھیں.

وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان مضبوط شراکت سے سستے معاشی نمو کے لئے ضروری ہے، اسلام آباد (ڈان نیوز) - وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئندہ فیڈرل بجٹ میں عوام کو رہائی فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات شامل ہوں گے، جبکہ حکومت نے غیر رسمی معاشی نظام کو ٹیکس کی پالیسی میں شامل کرنے اور آمدنی کی بنیاد بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ تبصرے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کے دوران کئے جن میں سرکردہ صنعت کار اور معروف کاروباری شخصیات شامل تھیں، جو فیڈرل بجٹ 2026-27 اور معاشی ترقی کو بڑھانے کے لیے کئے جانے والے کوششوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے وفد کو خوش آمدید کیا اور کہا کہ کاروباری رہنماؤں کو پاکستان کے لیے سفیر کہا جاتا ہے جنہوں نے ملک کو عالمی سطح پر نمائندگی دی ہے اور انہیں چیلنجنگ معاشی حالات میں اپنی مدد کے لیے شکرگزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان مضبوط شراکت سے سستے معاشی نمو کے لیے ضروری ہے اور کہا کہ پاکستان میں پالیسی سازی کو کاروباری کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہی بنایا جارہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برآمدات پر مبنی نمو پاکستان کی معاشی حکمت عملی کا بنیادی مرکز ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ معاشی نظام کو dokument کیا جارہا ہے اور ٹیکس کی بنیاد بڑھائی جارہی ہے جبکہ آئندہ بجٹ میں عوام کو رہائی فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری دوستوں کی پالیسیوں نے معاشی حالات کو استحکام دیا اور نوجوانوں کو ملازمت فراہم کرنے کے لیے معاشی نمو کو بڑھانے میں مدد فراہم کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتوں، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نمو کے ساتھ معاشی نظام کو بڑھایا جائے گا اور ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ نوجوانوں کو ملازمت کے لیے تربیت دی جائے گی اور قومی ترقی کے لیے انہیں کسٹمر سے سہولت فراہم کی جائے گی۔ وفد کو حکومت کی صنعتوں، تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے کئے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانی دے دی گئی۔ کاروباری رہنماؤں نے حکومت کی معاشی اصلاحات، ڈیجیٹل پیمانے کی پالیسیوں، اور غیر رسمی معاشی نظام کو dokument کرنے کی کوششوں پر شکر ادا کیا۔ انہوں نے ٹیکس اصلاحات، بزنس فیکلٹیشن میں سہولت، اور ٹائملی ٹیکس ریفرنڈز پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے انڈسٹریوں کے لیے بجلی کے ٹاریف میں کمی، ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ لیوی کی خاتمہ، اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کی کوششوں کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ وفد نے آئندہ بجٹ کے بارے میں مشاورت پر بھی خوشی کا اظہار کیا اور حکومت کی معاشی سمت پر یقین ظاہر کیا۔ وفد کے رکن میاں محمد منشا، عارف حبیب، عاطف بجوہ اور دیگر سرکردہ صنعت کار اور کاروباری شخصیات شامل تھیں

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وزیر اعظم، شہباز شریف، فیڈرل بجٹ، ٹیکس، معاشی نمو،

 

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