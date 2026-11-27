وزیراعلیٰ مریم نواز کی یونیورسٹی آف چکوال میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چکوال میں طلبہ میں اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور کہا کہ یہ محنت اور میرٹ کا صلہ ہیں، کسی کا احسان نہیں۔ اس پروگرام سے باصلاحیت طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع ملیں گے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز جمعہ کے روز یونیورسٹی آف چکوال میں منعقدہ ایک تقریب میں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ پروگرام کے تحت باصلاحیت طلبہ میں اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔
خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے واضح کیا کہ یہ اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ طلبہ کی محنت اور میرٹ کا صلہ ہیں، حکومت کی جانب سے کوئی احسان نہیں۔ یہ بات 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ میں بیان کی گئی ہے۔Also readترکی میں سیلیبرٹی ڈرگ انکوائری: سیلن کایا گرفتار، دیگر فنکاروں کی تنخواہیں سامنے آئیں
ہونہار پروگرام کے تحت تعلیمی مواقع کی فراہمی
وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جو بچوں کی محنت کا صلہ دے رہا ہے اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ ان کے مطابق تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔
مریم نواز کے مطابق کوئی بھی باصلاحیت طالب علم غربت یا مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیمی مواقع سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غربت اور محدود وسائل ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔
باصلاحیت نوجوانوں کے لیے مساوی مواقع اور خواب
وزیراعلیٰ نے کہا کہ ٹیلنٹ کی کوئی صوبائی حد نہیں ہوتی اور مہارتوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ انہوں نے طلبہ سے کہا کہ وہ بڑے خواب دیکھیں اور انہیں حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کرائی۔
مریم نواز نے واضح کیا کہ ان کی حکومت پنجاب کے بچوں کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے درکار مہارتوں اور مواقع سے آراستہ کرنا چاہتی ہے۔ ان کے مطابق مالی پس منظر سے قطع نظر باصلاحیت طلبہ کو برابر مواقع ملنے چاہئیں۔
وزیراعلیٰ نے اسے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا دور قرار دیا اور خواتین کی بااختیاری اور لڑکیوں کے لیے تعلیمی مواقع کی اہمیت پر زور دیا۔
چکوال کی ترقی اور گرین بسوں کی سہولت
مریم نواز نے چکوال کے عسکری کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ضلع سے بڑی تعداد میں افراد پاک فوج میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چکوال کی ترقی کے لیے مزید محنت کریں گی اور ضلع کو زیادہ توجہ دلانے کو یقینی بنائیں گی۔
پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وزیراعلیٰ نے بتایا کہ راولپنڈی میں چلنے والی وہی گرین بسیں چکوال میں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کے مطابق خواتین اور بچیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔
مریم نواز نے دہرایا کہ وہ نوجوانوں کی حمایت جاری رکھیں گی اور تعلیم اور میرٹ پر مبنی اقدامات کے ذریعے ان کی امنگوں کی تکمیل میں مدد کریں گی۔
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