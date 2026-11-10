وزیراعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں COP31 لیڈرز سمٹ میں شرکت
وزیراعظم شہباز شریف انطالیہ میں COP31 سربراہی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، جہاں وہ موسمیاتی ترجیحات پیش کریں گے اور ترک صدر کے ساتھ دوطرفہ ملاقات کریں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف منگل کے روز ترکیہ کے شہر انطالیہ پہنچ گئے، جہاں وہ اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن برائے موسمیاتی تبدیلی (UNFCCC) کے 31ویں کانفرنس آف پارٹیز (COP31) کے لیڈرز سمٹ میں شرکت کریں گے۔ انطالیہ پہنچنے پر وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال ترکیہ کے نائب وزیر ثقافت و سیاحت گوکھان یازگی، پاکستان کی نامزد سفیر برائے ترکیہ آمنہ بلوچ اور ترکیہ کے سینئر سرکاری حکام نے کیا۔
یہ سربراہی اجلاس عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے رہنماؤں کو ایک میز پر لانے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت کا بنیادی مقصد اس فورم پر پاکستان کی موسمیاتی ترجیحات کو واضح کرنا اور دنیا کے سامنے اپنا مؤقف پیش کرنا ہے۔Also readPM Shehbaz leaves for Antalya today to attend COP31 Leaders' Summit
صاف توانائی کی منتقلی پر شہباز شریف کا اعلیٰ سطحی خطاب
وزیراعظم شہباز شریف سربراہی اجلاس کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے اور صاف توانائی کی منتقلی و برقی کاری کے موضوع پر ہونے والے اعلیٰ سطحی مکالمے سے بھی خطاب کریں گے۔ اس مکالمے کا عنوان '35 by 35: Powering the Future' رکھا گیا ہے، جو توانائی کے مستقبل کو مرکز میں رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔
اس نشست میں زیر بحث موضوعات توانائی کے نظام کو فوسل ایندھن سے ہٹا کر صاف ذرائع کی طرف لے جانے اور بجلی کے استعمال کو وسعت دینے سے متعلق ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اس موقع پر پاکستان کے نقطہ نظر کو عالمی سطح پر پیش کریں گے، جس میں توانائی کی منتقلی کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے ساتھ جوڑا جائے گا۔
پاکستان کی موسمیاتی ترجیحات اور عالمی تعاون
وزیراعظم شہباز شریف موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط اقدامات اور بین الاقوامی تعاون کا مطالبہ کریں گے۔ ان کا خطاب پاکستان کی ان ترجیحات کو اجاگر کرے گا جو اس وقت ملک کو موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے درکار ہیں۔
پاکستان بین الاقوامی موسمیاتی سفارت کاری میں فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس کردار میں وہ کوششیں بھی شامل ہیں جن کے نتیجے میں COP27 کے دوران نقصان و ازالہ فنڈ (Loss and Damage Fund) کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ پس منظر وزیراعظم شہباز شریف کے مؤقف کو عالمی برادری میں مزید وزن دیتا ہے۔
پاکستان کا یہ مطالبہ کہ ترقی پذیر ممالک موسمیاتی اثرات سے نمٹنے میں مالی اور تکنیکی مدد حاصل کریں، اس کے خطاب کا مرکزی نکتہ رہے گا۔ اس تناظر میں وزیراعظم کا کہنا ہوگا کہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کسی ایک ملک کے بس کی بات نہیں اور اس کے لیے بین الاقوامی شراکت داری ناگزیر ہے۔
انطالیہ میں دوطرفہ ملاقاتیں اور پاکستان پویلین
وزیراعظم شہباز شریف سربراہی اجلاس کے ضمنی مواقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوآن اور دیگر عالمی رہنماؤں سے دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے راستے تلاش کیے جائیں گے۔
COP31 کے مقام پر پاکستان پویلین قائم کیا گیا ہے، جہاں موسمیاتی تبدیلی کے مختلف موضوعات پر 54 تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ پویلین پاکستان کے موسمیاتی منصوبوں، پالیسیوں اور مطالبات کو براہ راست شرکا تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس سے سربراہی اجلاس کے بعد بھی تعاون کے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics