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وزیر داخلہ نے پشاور کے سی ایم ہسپتال میں زخمی فوجیوں کی عیادت کی

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وزیر داخلہ نے پشاور کے سی ایم ہسپتال میں زخمی فوجیوں کی عیادت کی
وزیر داخلہ، پشاور، سی ایم ہسپتال، زخمی فوجی، قربان
📆12/06/2026 9:42 am
📰24NewsHD
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وزیر داخلہ نے پشاور کے سی ایم ہسپتال میں زخمی فوجیوں کی عیادت کی اور ان کی قربانیوں کو سراہا۔

وزیر داخلہ نے پشاور کے سی ایم ہسپتال میں زخمی فوجیوں کی عیادت کی اور ان کی قربانیوں کو سراہا، ڈاکٹروں نے انجوائے اہلکاروں کی علاج اور بحالی کے بارے میں تفصیلی بائیکاٹ دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ ان کے علاج اور بحالی کے لیے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیتے ہیں۔ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا.

وزیر داخلہ نے پشاور کے سی ایم ہسپتال میں زخمی فوجیوں کی عیادت کی اور ان کی قربانیوں کو سراہا، ڈاکٹروں نے انجوائے اہلکاروں کی علاج اور بحالی کے بارے میں تفصیلی بائیکاٹ دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ ان کے علاج اور بحالی کے لیے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیتے ہیں۔ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ ان کے علاج اور بحالی کے لیے ان کی طرف سے سب سے بہتر طبی دیکھ بھال اور مہارت کی فراہمی پر زور دیا گیا

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وزیر داخلہ، پشاور، سی ایم ہسپتال، زخمی فوجی، قربان

 

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