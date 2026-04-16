وزیراعظم قطر کے دورے پر، امیر قطر سے ملاقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

وزیر اعظم پاکستان، شہباز شریف، قطر کے دورے پر ہیں جہاں ان کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اہم دو طرفہ ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات سے قبل، وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ایک تفصیلی ملاقات کا اعلامیہ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے نے جاری کیا۔ اس اعلامیے کے مطابق، ملاقات میں پاک سعودی تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا گہرائی سے جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور
اس سلسلے میں مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد نے پاک سعودی اسٹرٹیجک تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کی کوششوں کو خصوصی طور پر سراہا۔ اس ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال اور علاقائی امن و استحکام کے موضوعات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی کوششوں پر روشنی ڈالی گئی اور خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات زیر بحث آئے۔ سعودی ولی عہد نے اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر کے کردار کو نہایت اہمیت دی اور اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ یہ دورہ پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور علاقائی مسائل پر مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا۔ اس خبر میں پاکستان کے اندرونی معاملات سے متعلق دو دیگر اہم خبروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی خبر کراچی پولیس کے چیف کے ایک بڑے اقدام سے متعلق ہے جس میں 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 پولیس افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ اقدام پولیس انتظامیہ میں اصلاحات کی جانب ایک قدم سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری خبر ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) کی جانب سے ملک بھر کی جامعات میں ضمنی کیمپسز کے قیام پر عائد کی گئی پابندی کے حوالے سے ہے۔ اس پابندی کے نفاذ کے محرکات اور اس کے اثرات کا جلد ہی پتہ چلے گا۔ یہ خبریں پاکستان میں جاری سماجی، سیاسی اور انتظامی پیش رفت کو اجاگر کرتی ہیں۔
