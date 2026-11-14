وزیراعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر زرداری نے عالمی یوم ذیابیطس پر جہد جمعی کا مطالبہ کیا
وزیراعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر آصف علی زرداری نے عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر ابتدائی سکرننگ، بروقت علاج اور صحت مند طرز زندگی اپنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ذیابیطس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ابتدائی سکرننگ، بروقت طبی مداخلت اور عوامی آگاہی کو کلیدی حل قرار دیا ہے۔ ان دونوں رہنماؤں نے یہ تاکید عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر جاری اپنے پیغامات میں کی، جسے سال ۲۰۲۶ میں ۱۴ نومبر کو منایا گیا۔
وزیراعظم کا ذیابیطس کنٹرول پروگرام اور ۶ ارب روپے کا فنڈ
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں ذیابیطس کی تیزی سے پھیلتی ہوئی شرح ایک سنگین عوامی صحت کا مسئلہ بن چکی ہے اور اسے روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وفاقی حکومت نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے وزیراعظم ذیابیطس پریوینشن اینڈ کنٹرول پروگرام کو تشکیل دیا ہے۔ اس پروگرام کے نفاذ کے لیے وفاقی بجٹ میں ۶.۸ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔Also readPolice kill four militants while thwarting attack on Kanger Pul checkpost in Bannu
شہباز شریف نے مزید کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ابتدائی تشخیص اور علاج کی سہولیات کو وسیع کرنا، بنیادی صحت کی سہولیات کو بہتر بنانا اور عوام کی تشخیص و علاج تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کے ساتھ صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا اور عوام میں آگاہی پھیلاتا بھی اس پروگرام کی ترجیحات میں شامل ہیں۔
پنجاب حکومت کی گھروں تک ادویات کی ترسیل کی مہم
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اپنے پیغام میں ذیابیطس کو ایک خاموش دشمن قرار دیا ہے اور اسے احتیاطی تدابیر اور منظم طرز زندگی کے ذریعے قابو پانے کا امکان ظاہر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور پنجاب حکومت یہ یقینی بنا رہی ہے کہ صحت کی سہولیات عوام کے دہلیز پر پہنچائی جائیں۔
مریم نواز شریف نے خصوصی طور پر ذکر کیا کہ تاریخ میں پہلی بار ٹائپ ۱ ذیابیطس سے متاثرہ بچوں کے گھروں میں انسولین کے کٹس پہنچائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ذیابیطس اور دیگر بیماریوں سے جوجھے ہوئے مریضوں کے گھروں میں دوائیوں کے لاکھوں خانے بھی ترسیل کی مہم کے تحت پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ علاج کی سہولیات ہر فرد تک آسان ہوں۔
صدر آصف علی زرداری کی عالمی اعدادوشمار پر روشنی
صدر آصف علی زرداری نے بھی عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے تمام پاکستانیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ روک تھام، صحت مند زندگی اور ابتدائی تشخیص کو قومی ترجیح بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا موضوع "ذیابیطس پر ابتدائی کارروائی" ہے، جو یہ واضح کرتا ہے کہ بروقت کارروائی جان بچا سکتی ہے اور سنگین پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔
صدر زرداری نے انٹرنیشنل ڈائی بیٹس فیڈریشن کے جدید تخمینے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سال ۲۰۲۴ میں پاکستان میں ۳۴.۵ ملین بالغ افراد ذیابیطس کا شکار تھے، جن میں سے ایک چوتھائی سے زیادہ غیر تشخیص شدہ (undiagnosed) تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بوجھ کا پیمانہ عوامی صحت اور خوشحالی کو محفوظ بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔
صحت مند طرز زندگی اور عوامی ذمہ داری کا مطالبہ
وزیراعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر تینوں نے عوام کو متوازن غذائیت، باقاعدہ ورزش اور میٹھے مشروبات سے پرہیز کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹائپ ۲ ذیابیطس کے بہت سے کیسز متوازن غذا، باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند وزن اور تمباکو سے پرہیز کے ذریعے روکے یا تاخیر کی جا سکتے ہیں۔
مریم نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے زور دیا کہ ذیابیطس کے خلاف جنگ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خاندانوں اور اسکولوں پر خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی صحت مند عادات کو فروغ دیں۔ ان تمام رہنماؤں نے نوجوان نسل کو روزمرہ کی زندگی میں چہل قدمی اور کھیل کود کو شامل کرنے اور باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروانے کی ترغیب دی ہے۔
Get an alert when there is news on HealthFollow Health