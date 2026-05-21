وزیراعظم شہباز شریف نے پرنس رحیم آغا خان پنجم کا پرتپاک استقبال کیا

وزیراعظم شہباز شریف نے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیراعظم نے ناشتے کا اہتمام کیا اور امن، استحکام اور حکومتوں و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے ان کے عزم کو سراہا۔ وزیراعظم نے ملاقات کے دوران پاکستان اور آغا خان ڈویلپمنٹ نیٹ ورک کے درمیان دیرینہ شراکت داری کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دیہی ترقی، صحت، تعلیم، آفات سے نمٹنے کی صلاحیت، موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت، قابل تجدید توانائی، ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت اور نوجوانوں کی کاروباری سرگرمیوں میں اے کے ڈی این کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے خاص طور پر گلگت بلتستان اور چترال کے دُور دراز اور کمزور طبقات میں ادارے کے مؤثر کام کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے اے کے ڈی این کو پاکستان کے ساتھ اپنی شراکت داری مزید وسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیا، بالخصوص گلگت بلتستان اور چترال میں جہاں نیٹ ورک کی ادارہ جاتی موجودگی اور کمیونٹی تک رسائی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ انہوں نے آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ مزید تعاون کا بھی خیرمقدم کیا اور صحت و اعلیٰ تعلیم میں اس کے نمایاں کردار کو سراہا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے پرنس رحیم آغا خان پنجم کی حمایت کو تسلیم کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اے کے ڈی این پاکستان کی موسمیاتی مزاحمت مضبوط بنانے کی کوششوں میں ایک فطنی اور قابل اعتماد شراکت دار ہے، خاص طور پر شمالی علاقوں میں جہاں گلیشیئرز سے متعلق خطرات موجود ہیں۔ وزیراعظم نے پرنس رحیم آغا خان پنجم کی پاکستان آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ ان کا دوسرا گھر رہے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کے باقاعدہ دورے پاکستان اور اسماعیلی برادری کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے۔ وزیراعظم نے اسلام آباد ٹاکس کے لیے سرینا ہوٹل کو بلا معاوضہ فراہم کرنے پر پرنس رحیم آغا خان پنجم کی سخاوت پر بھی اظہار تشکر کیا۔ ملاقات کے اختتام پر وزیراعظم نے ان کے والد پرنس کریم آغا خان چہارم کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی تقریباً 7 دہائیوں پر محیط انسانی خدمات اور پاکستان کے ساتھ دیرینہ وابستگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے پاکستان پوسٹ کی جانب سے پرنس کریم آغا خان چہارم کی پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں جاری یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی پیش کیا۔ پرنس رحیم آغا خان پنجم نے پرتپاک استقبال پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور انسانی ترقی کے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا.
