وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت، اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع

وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے 80 ویں اجلاس میں شرکت کریں گے، جہاں صدر ٹرمپ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ مسئلہ فلسطین، غزہ جنگ، اور کشمیر سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
جنرل اسمبلی کے 80 ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سمیت دیگر اہم عالمی رہنماؤں کے ساتھ سائیڈ لائن ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، اس اہم موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ سفارتی ذرائع نے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے امکان کو تسلیم کیا ہے، تاہم فیلڈ مارشل کے ممکنہ دورہ پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔\ذرائع کے مطابق، آج جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر فرانس اور سعودی عرب کی زیر نگرانی مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کے حوالے سے
ایک بڑی عالمی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ 23 ستمبر کو صدر ٹرمپ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور عالمی قائدین کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیں گے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ اسی دن، 23 ستمبر کو سلامتی کونسل کا غزہ کی صورتحال پر ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے ایک اہم خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے، جس میں مسئلہ کشمیر سمیت خطے کی مجموعی صورتحال، غزہ جنگ، اور عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے کثیر فریقی تعاون پر زور دیا جائے گا۔ بطور وزیر اعظم، یہ ان کا جنرل اسمبلی سے تیسرا خطاب ہوگا۔\ذرائع نے مزید بتایا کہ جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس عالمی صورتحال، غزہ اور یوکرین کی جنگ کے تناظر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں اہم عالمی امور پر بڑی پیشرفت کا امکان ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق، 20 ستمبر 2025 کو حافظ آباد میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی طرح، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ایکس پوسٹس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ ایک اور خبر میں بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ خبریں پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں اور اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
شہباز شریف جنرل اسمبلی ٹرمپ فلسطین غزہ
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
ہالی ووڈ پروڈیوسر جنسی زیادتی کے میگا کیس میں مجرم قرار؛ کڑی سزا کا امکانہاروی وائنسٹن پر 80 سے زائد خواتین نے جنسی زیادتی اور ہراسانی کے الزامات لگائے تھے
مزید پڑھ »
Traders pile into 80 dollar US oil bets as tensions rise in Middle EastTraders pile into 80 dollar US oil bets as tensions rise in Middle East
مزید پڑھ »
Dominant Flamengo beat Esperance 2-0 at Club World CupEsperance struggled to get a foothold on the match, with Flamengo enjoying 80% possession
مزید پڑھ »
US holds key weapon to target Iran's nuclear bunkersFordow, located deep within a mountain and estimated to be buried 80 to 90 meters underground
مزید پڑھ »
Ugandan leader Yoweri Museveni, 80, to seek reelectionThe 80-year-old has been ruler of Uganda since 1986
مزید پڑھ »
گورنر سندھ کا لیاری سانحے کے متاثرین کو 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلانگورنر سندھ کا لیاری سانحے کے متاثرین کو 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلان
مزید پڑھ »