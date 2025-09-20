وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات، جس میں بچوں میں کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اتفاق کیا گیا۔ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہسپتال اور جرمن کینسر ریسرچ سینٹر کے ماہرین بھی شامل تھے۔
24 نیوز ڈی ٹی وی چینل کی جانب سے ہفتے کے روز موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق جرمن تنظیم ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کا ایک اعلیٰ سطحی وفد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملا۔ وفد میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہسپتال اور جرمن کینسر ریسرچ سینٹر کے ماہرین نے شرکت کی۔ اس ملاقات میں بچوں میں کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی طور پر اتفاق کیا گیا۔\اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب خطے کا پہلا صوبہ ہے جو کو-ایبلیٹیو کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کروا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم بچوں کی آنکولوجی کے لیے جرمنی کی جدید ٹیکنالوجی کا خیرمقدم کریں گے۔ پارلیمانی لیڈر وسیم بٹ نے کہا کہ ہم لاہور اور ہائیڈلبرگ کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہائیڈلبرگ کے لارڈ میئر، پروفیسر ڈاکٹر ایکارٹ ورنر نے وزیر اعلیٰ کا مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی سربراہی جرمن پیڈیاٹرک آنکالوجسٹ اور نیورو آنکالوجسٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سٹفن مائیکل نے کی۔ یہ ملاقات صحت کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ہے، جس کا مقصد بچوں میں کینسر کے علاج کے لیے جدید طریقوں کو فروغ دینا ہے۔ جرمن ماہرین کی شمولیت سے، پنجاب میں کینسر کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مہارتیں لانے میں مدد ملے گی۔ اس تعاون سے نہ صرف بچوں کو بہتر طبی سہولیات میسر آئیں گی بلکہ طبی عملے کو بھی تربیت ملے گی جو کہ مستقبل میں اس شعبے کو مزید مستحکم کرے گی۔ وفد میں شامل ماہرین نے بچوں میں کینسر کے علاج سے متعلق جدید ترین تحقیق اور طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر، دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ مستقبل میں بچوں کے کینسر کے علاج میں تعاون جاری رکھیں گے۔ جرمن ماہرین نے پنجاب حکومت کی جانب سے بچوں کی صحت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
