وزیرِ اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت اور سعودیہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار

وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور حالیہ ایران ی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، وزیرِ اعظم نے خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی عوام اور حکومت ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیرِ اعظم نے الجبیل آئل فسیلیٹی پر ہونے والے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ایسے غیر ضروری حملے کشیدگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو یقین
دلایا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، جس طرح سعودی قیادت اور عوام نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ وزیرِ اعظم نے سعودی قیادت کی جانب سے تحمل اور دانشمندی کے مظاہرے کو سراہا اور کہا کہ پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کر امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے بھی ولی عہد کو آگاہ کیا۔ وزیرِ اعظم نے خادم الحرمین الشریفین، شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لیے نیک تمناؤں اور پرتپاک سلام کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔\اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران، دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ وزیرِ اعظم نے خاص طور پر ایران کی جانب سے سعودی عرب پر کیے جانے والے حملوں کی مذمت کی اور انہیں خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے مکمل حمایت کرتا ہے اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیرِ اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مشکل وقت رہا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات ہیں اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ، وزیرِ اعظم نے مشرقِ وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن قائم کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیرِ اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ خطے میں امن کی بحالی کے لیے تمام کوششیں کامیاب ہوں گی۔\اس کے علاوہ، وزیرِ اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو پاکستان کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیرِ اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کو باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیرِ اعظم نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے جانا چاہتا ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر، وزیرِ اعظم نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ولی عہد کو یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ، خبروں میں کراچی میں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ہونے والے حادثے، اندھا دھند فائرنگ کے واقعات اور سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے بھی معلومات شامل ہیں۔ کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ایک شخص پر خطرناک اسٹنٹ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ یہ سب خبریں پاکستان اور عالمی سطح پر موجودہ حالات کی عکاسی کرتی ہیں
