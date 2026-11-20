وزیرداخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس ایس ڈبلیو اے ٹی فورس کو 20 نئی گاڑیاں حوالے کر دیں
وزیرداخلہ محسن نقوی نے جمعرات کی صبح اسلام آباد میں ایس ڈبلیو اے ٹی فورس کے لیے 20 نئی گاڑیاں حوالے کیں تاکہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعرات کی صبح اسلام آباد میں ایس ڈبلیو اے ٹی فورس کے لیے 20 نئی گاڑیاں حوالے کیں تاکہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے۔ اس اہم تقریب کا انعقاد وفاقی دارالحکومت میں وزارت داخلہ کی طرف سے کیا گیا جس میں حکام اور اہلکاروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔
ایس ڈبلیو اے ٹی فورس کی صلاحیتوں میں اضافہ
وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے انسپکٹر جنرل پولیس کو ان 20 نئی گاڑیوں کے علامتی کلید حوالے کیے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وزارت داخلہ کی جانب سے فراہم کردہ یہ نئی گاڑیاں خاص طور پر اسلام آباد پولیس کی ایس ڈبلیو اے ٹی فورس کی آپریشنل صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے دی گئی ہیں۔Also readMusadik Malik to lead Pakistan team at SCO forum in India
تقریب کا منظر نامہ اور اہلکاروں سے ملاقات
تقریب کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان تمام نئی فراہم کردہ گاڑیوں کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایس ڈبلیو اے ٹی فورس کے جوانوں سے بھی ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گاڑیاں یقینی طور پر اس فورس کے اہلکاروں کی کارکردگی اور آپریشنل صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کریں گی۔
سیکیورٹی حکام کی تشفی
وزیر داخلہ محسن نقوی نے عہد کیا کہ نئی گاڑیوں کی فراہمی سے سیکیورٹی عملہ جدید تر طریقوں سے کام کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس اقدام سے امید کی جا رہی ہے کہ دارالحکومت میں ہونے والے ہر قسم کے فوری خطرات یا ہنگامی صورت حال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی۔
وزارت داخلہ کا فیصلہ اور نگرانی
وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے اس اہم فیصلے کو نافذ کیا گیا ہے جس کے تحت ایس ڈبلیو اے ٹی فورس کو مزید اور 20 نئی گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد نہ صرف عوامی تحفظ کو یقینی بنانا ہے بلکہ پولیس کی آپریشنل موثریت کو بھی بڑھانا ہے۔
مستقبل کی سیکیورٹی حکمت عملی
اس ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کے ذریعے حکومت کا مقصد دارالحکومت میں امن و امان کے قیام کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ ایس ڈبلیو اے ٹی فورس کو فراہم کردہ ان آلات سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عوامی خدمات میں اضافے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جدیدترین ٹولز فراہم کرے گی۔
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