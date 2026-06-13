وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے این ایف سی کے فیصلوں میں صوبائی مشاورت کی اہمیت پر زور دیا اور بتایا کہ بجٹ کے ذریعے ریونیو کلیکشن 7 ٹریلین سے بڑھ کر جون میں 13 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، ساتھ ہی نئے ٹیکس کے بجائے انفرسمنٹ پر توجہ دی گئی ہے۔
دیلن کی انٹری کے بعد شادی ختم ہونے کی خبریں سوشل میڈیا پر گونجتی رہیں۔ اس پس منظر میں وزیراعظم کے مالیاتی مشیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک اہم بیان دینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وفاقی مالیاتی کاؤنسل ( این ایف سی ) سے الگ ہو کر صوبائی حکام کے ساتھ مزید مشاورت کی جائے گی اور کسی بھی مالیاتی فیصلے کو مشاورت اور باہمی اتفاق رائے کے بعد ہی نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے اس پر زور دیا کہ صوبوں کی حمایت کے بغیر کسی بھی اقدام کو عملی جامہ پہنانا ممکن نہیں اور اس سلسلے میں تمام صوبوں کو ان کی شمولیت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر نے مزید بتایا کہ این ایف سی کے مسئلے پر صوبائی شمولیت کے بغیر کوئی بھی پیشرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور اس لیے آئندہ تمام فیصلے باہمی مشاورت اور رائے کے ضابطے کے تحت کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ کی کامیابی پر بھی روشنی ڈالی اور وزیراعظم شہباز شریف کے وژن کو اس کامیابی کا اصل سرِ چشمہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کے تحت دو بارڈر پوائنٹس فعال کیے گئے ہیں اور اس نے مالیاتی استحکام کے لیے نئے امکانات پیدا کیے ہیں۔ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 2023 کے پہلے چھ ماہ میں ریونیو کلیکشن 7 ٹریلین روپے سے شروع ہو کر جون کے آخر تک 13 ٹریلین روپے تک پہنچنے کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا بلکہ موجودہ ٹیکسوں کے انفرسمنٹ اور کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر نے کہا کہ پہلے نئے ٹیکسز اس لیے متعارف کرائے جاتے تھے کیونکہ انفرسمنٹ پر مناسب توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب انفرسمنٹ کے ذریعے ہی ٹیکس ریونیو بڑھایا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، وزیر نے بتایا کہ بجٹ کے تحت ایکسپورٹرز پر لگے ہوئے سپر ٹیکس کو ختم کیا گیا اور ٹیکسیشن، انرجی اور فنانسنگ کے شعبوں میں جامع پیکج متعارف کرایا گیا۔ نچلے اور درمیانی آمدنی والے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بوجھ میں کمی کی گئی اور سب سے بڑی سلیب پر سرچارجز کو ختم کر کے عوام کے لیے مالی بوجھ کم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان پیشگی مشاورت کے ذریعے بجٹ کے تمام اہم نکات پر اتفاق رائے پیدا کیا گیا۔ اس کے علاوہ، شہر کراچی میں ڈکیتی کی ایک انوکھی واردات کی ویڈیو بھی وائرل ہو کر سامنے آئی، جس میں نوجوان لڑکیاں جویلری شاپ سے سامان چرا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر کافی چرچا پیدا کیا اور عوام نے اس پر شدید ردعمل دکھایا.
دیلن کی انٹری کے بعد شادی ختم ہونے کی خبریں سوشل میڈیا پر گونجتی رہیں۔ اس پس منظر میں وزیراعظم کے مالیاتی مشیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک اہم بیان دینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وفاقی مالیاتی کاؤنسل (این ایف سی) سے الگ ہو کر صوبائی حکام کے ساتھ مزید مشاورت کی جائے گی اور کسی بھی مالیاتی فیصلے کو مشاورت اور باہمی اتفاق رائے کے بعد ہی نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے اس پر زور دیا کہ صوبوں کی حمایت کے بغیر کسی بھی اقدام کو عملی جامہ پہنانا ممکن نہیں اور اس سلسلے میں تمام صوبوں کو ان کی شمولیت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر نے مزید بتایا کہ این ایف سی کے مسئلے پر صوبائی شمولیت کے بغیر کوئی بھی پیشرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور اس لیے آئندہ تمام فیصلے باہمی مشاورت اور رائے کے ضابطے کے تحت کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے بجٹ کی کامیابی پر بھی روشنی ڈالی اور وزیراعظم شہباز شریف کے وژن کو اس کامیابی کا اصل سرِ چشمہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ کے تحت دو بارڈر پوائنٹس فعال کیے گئے ہیں اور اس نے مالیاتی استحکام کے لیے نئے امکانات پیدا کیے ہیں۔ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 2023 کے پہلے چھ ماہ میں ریونیو کلیکشن 7 ٹریلین روپے سے شروع ہو کر جون کے آخر تک 13 ٹریلین روپے تک پہنچنے کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا بلکہ موجودہ ٹیکسوں کے انفرسمنٹ اور کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر نے کہا کہ پہلے نئے ٹیکسز اس لیے متعارف کرائے جاتے تھے کیونکہ انفرسمنٹ پر مناسب توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب انفرسمنٹ کے ذریعے ہی ٹیکس ریونیو بڑھایا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، وزیر نے بتایا کہ بجٹ کے تحت ایکسپورٹرز پر لگے ہوئے سپر ٹیکس کو ختم کیا گیا اور ٹیکسیشن، انرجی اور فنانسنگ کے شعبوں میں جامع پیکج متعارف کرایا گیا۔ نچلے اور درمیانی آمدنی والے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بوجھ میں کمی کی گئی اور سب سے بڑی سلیب پر سرچارجز کو ختم کر کے عوام کے لیے مالی بوجھ کم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان پیشگی مشاورت کے ذریعے بجٹ کے تمام اہم نکات پر اتفاق رائے پیدا کیا گیا۔ اس کے علاوہ، شہر کراچی میں ڈکیتی کی ایک انوکھی واردات کی ویڈیو بھی وائرل ہو کر سامنے آئی، جس میں نوجوان لڑکیاں جویلری شاپ سے سامان چرا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر کافی چرچا پیدا کیا اور عوام نے اس پر شدید ردعمل دکھایا
این ایف سی بجٹ 2024 ٹیکس ریونیو صوبائی مشاورت وزیر خزانہ
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