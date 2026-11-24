وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی وزراء کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے گریز کی ہدایت
وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کو کابینہ ارکان کے خلاف سیاسی بیانات سے روکتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بیانات حکومت کی ترقیاتی توجہ کو متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے باہمی افہام و تفہیم پر زور دیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کے ارکان کے خلاف بیانات دینے سے گریز کریں۔ وزیراعظم کے مطابق ایسے بیانات منفی تاثر پیدا کرتے ہیں اور حکومت کی توجہ اس کے ترقیاتی ایجنڈے سے ہٹاتے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے یہ ہدایت ایسے وقت میں جاری کی ہے جب وفاقی حکومت عوامی فلاحی منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ملک کو معاشی استحکام سے آگے بڑھا کر پائیدار معاشی ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔Also readSanofi Buys Insmed for $41B: Respiratory Drug Push
وفاقی وزراء کے لیے سیاسی بیانات کی ممانعت
وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء کو واضح ہدایت دی ہے کہ وہ کابینہ کے ساتھیوں کے خلاف سیاسی بیانات سے گریز کریں اور اختلافات کو باہمی افہام و تفہیم، مکالمے اور اتفاق رائے سے حل کریں۔ ان کے مطابق وفاقی حکومت ہمیشہ تعمیر، ترقی اور پیش رفت کی سیاست کرتی آئی ہے۔
شہباز شریف نے کہا کہ وزراء کو اپنی ذمہ داریوں اور عوامی خدمت پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ انہوں نے وفاقی وزراء کے اچھے کام کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی توجہ صرف عوامی خدمت اور ترقی پر رہنی چاہیے، نہ کہ سیاسی جوابی بیان بازی پر۔
صوبائی نمائندوں سے مثبت سیاسی گفتگو کی اپیل
وزیراعظم شہباز شریف نے صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے سے باز رہیں اور مثبت سیاسی گفتگو کو فروغ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی بیان بازی مکمل طور پر ختم ہونی چاہیے۔
وزیراعظم نے ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ شہباز شریف کے مطابق سیاسی استحکام، ترقی اور تعمیری رابطے کو فروغ دینے میں ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
وزیراعظم نے پاکستان کی بین الاقوامی اور سفارتی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے عالمی سطح اور سفارتی محاذ پر کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
عوامی نتائج اور معاشی ترقی کے اہداف
وزیراعظم شہباز شریف کے مطابق حکومت معیشت کو مضبوط بنانے اور ترقیاتی اقدامات کو آگے بڑھانے کے عمل کو جاری رکھے گی۔ کابینہ ارکان سے کہا گیا ہے کہ وہ عوام کے لیے نتائج فراہم کرنے پر توجہ دیں۔
اس ہدایت کا براہ راست اثر وفاقی کابینہ کے کام کے انداز اور حکومتی ترجیحات پر پڑے گا، کیونکہ وزیراعظم نے تعمیر، ترقی اور پیش رفت کو حکومت کی بنیادی ترجیح قرار دیا ہے۔ تاہم اس ہدایت پر عملدرآمد کے لیے کسی مخصوص تاریخ یا طریقہ کار کا ذکر موجودہ معلومات میں نہیں ملتا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics