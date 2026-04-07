وزیر اعظم نے منی بجٹ مسترد کردیا، عوام پر مزید ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے

وزیر اعظم شہباز شریف نے منی بجٹ لانے کی تجویز مسترد کردی، عوام پر مزید ٹیکس لگانے کے بجائے متبادل ذرائع سے ریونیو بڑھانے کی ہدایت۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے باعث بجٹ تجاویز پر نظرثانی کا فیصلہ۔
وزیر اعظم نے ایف بی آر کی جانب سے منی بجٹ لانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور عوام پر مزید ٹیکس لگانے کے بجائے ریونیو بڑھانے کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق، وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے بجٹ سے قبل منی بجٹ لانے کی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے ایف بی آر کو واضح طور پر ہدایت کی کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پہلے ہی پریشان ہیں، لہذا مزید ٹیکس لگانے یا منی بجٹ لانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ ریونیو بڑھانے کے متبادل راستے تلاش کیے جائیں۔ اس فیصلے سے
ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت عوام پر معاشی بوجھ کم کرنے اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی وجہ سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس میں ایف بی آر نے وزیر اعظم کو مختلف ٹیکس تجاویز پیش کیں، جنہیں انہوں نے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی جائے اور مشکل حالات میں ان پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ، وزیر اعظم نے ایف بی آر کو مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر بجٹ تجاویز پر مفصل مشاورت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے ممکنہ اثرات سے بخوبی آگاہ ہے۔\ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اہداف پر نظر ثانی کے لیے راضی کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کیا جا سکے، لیکن ساتھ ہی ملکی معیشت پر منفی اثرات کو بھی کم سے کم رکھا جائے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی ترجیحات کو حالات کے مطابق تبدیل کرنے کا امکان ہے۔ یہ تبدیلی بجٹ میں افراط زر اور مالیاتی خسارے جیسے اہم اہداف پر نظر ثانی کی ضرورت کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی تین سالہ بجٹ حکمت عملی سے اہداف بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ حکومت بجٹ سازی کے عمل میں تیزی لانے پر توجہ دے رہی ہے اور رواں ماہ سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کے اجلاس متوقع ہیں۔ بجٹ سازی کا عمل مکمل کرنے کے بعد، جون کے پہلے عشرے میں بجٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ اقدام حکومت کی جانب سے معاشی استحکام کو یقینی بنانے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عزم کا مظہر ہے۔ اس کے علاوہ، خبر میں کراچی میں پیش آنے والے بعض دیگر واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ہونے والے حادثات، فائرنگ کے واقعات اور سانحہ گل پلازہ سے متعلق رپورٹ کی تیاری شامل ہے۔\مجموعی طور پر، یہ خبر حکومت کی جانب سے معاشی چیلنجوں سے نمٹنے، عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے، اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق پالیسیاں مرتب کرنے کی کوششوں کو اجاگر کرتی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے منی بجٹ کی تجویز کو مسترد کرنا اور ریونیو بڑھانے کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کی ہدایت دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت عوام پر معاشی بوجھ کم کرنے اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور بجٹ کی ترجیحات میں ممکنہ تبدیلیوں کا ذکر حکومت کی جانب سے معاشی استحکام کو یقینی بنانے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، خبر میں کراچی میں ہونے والے مختلف واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ملک کے مختلف حصوں میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ یہ تمام اقدامات حکومت کی جانب سے ایک مستحکم اور خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لیے کیے جا رہے ہیں
