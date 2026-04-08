وزیر اعظم شہباز شریف کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش

وزیر اعظم شہباز شریف نے تنازعہ والے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی وں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین سے اپیل کی ہے کہ وہ دو ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں۔ اسلام آباد (دنیا نیوز) - وزیر اعظم شہباز شریف نے تنازعہ والے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی وں کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس معاہدے میں شامل فریقین سے تحمل سے کام لینے اور اس کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی وں کی اطلاعات تنازعہ والے علاقے میں چند مقامات پر موصول ہوئی ہیں جو امن عمل کی روح کو مجروح
کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات تنازعہ والے علاقے میں چند مقامات پر موصول ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امن عمل کی روح کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ میں تمام فریقین سے مخلصانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ تحمل سے کام لیں اور دو ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں، جیسا کہ معاہدے میں طے پایا ہے۔ سفارت کاری کو تنازعہ کے پرامن حل میں مرکزی کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ سے اپیل کی تھی کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کی ڈیڈ لائن کو دو ہفتے کے لیے ملتوی کریں اور اسی عرصے کے دوران ایران آبنائے ہرمز کو کھولے، انہوں نے کہا کہ جاری سفارتی کوششیں امید افزا ہیں اور انہیں جاری رہنا چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان کی جانب سے تجویز کردہ ایران کے ساتھ دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا، صدر ٹرمپ نے منگل کی رات کو کہا۔ پاکستانی تجویز، جو ٹرمپ کی ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے پہلے پیش کی گئی تھی جب کوئی معاہدہ نہ ہونے پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، میں ٹرمپ کی دھمکی پر توقف اور ایران کی جانب سے دو ہفتوں کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا عزم شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں مخلصانہ اور سنجیدگی سے تمام فریقین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تحمل سے کام لیں اور دو ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں، جیسا کہ اتفاق کیا گیا ہے۔ تاکہ سفارت کاری کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے
