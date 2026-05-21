وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے 75 سال کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ منائی

وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے درمیان 75 سال کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ پر پیغام دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹیجک شراکت، چین پاکستان اقتصادی کوریڈور میں ترقی، اور تجارت، ٹیکنالوجی اور ترقی میں مستقبل کے تعاون کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات باہمی اعتماد، مکمل مساوات اور امن و ترقی کے لیے مشترکہ خواہشات پر مبنی ہیں اور مستقبل میں مزید بہتر ہوں گے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کے دن پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ باہمی اعتماد، مکمل مساوات اور امن و ترقی کے لیے مشترکہ خواہشات پر مبنی پاکستان اور چین کے تعلقات، علاقائی اور عالمی حالات میں تبدیلی کے باوجود، طاقت، مضمون اور اسٹریٹیجک اہمیت میں مسلسل بڑھتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 21 مئی کو منایا جانے والے اس تاریخی موقع پر کہا کہ یہ جشن دونوں اقوام کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو، پاکستان اور چین کے تعلقات کی گہرائی، وسعت، حیویت اور مستقبل کی طرف رجحان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع دے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ پاکستان اور چین کی حکومت اور اپنی طرف سے، پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ کے اس تاریخی موقع پر دونوں ممالک کی اقوام کو اپنی دلی مبارکی دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی اقوام چینی عوام کے لیے سب سے زیادہ احترام اور شفقت رکھتی ہیں اور 21 مئی 1951 کو سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے پاکستان اور چین کی دوستی تدریجی طور پر ایک تمام موسموں میں اسٹریٹیجک تعاون کی شراکت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ژی جن پنگ کی بصیرت افروز قیادت کی بہت تعریف کرتا ہے اور چین کی معاشی ترقی، تکنیکی ترقی، غربت کے خاتمے اور عالمی رابطے میں شاندار کامیابیوں کی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ژی کی بصیرت افروز قیادت میں چین نے جدیدیت، نوآبادی، غربت کے خاتمے اور قومی احیاء میں قابل ذکر ترقی حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز نے کہا کہ چین کی ترقی اور تبدیلی دنیا کی ترقی پذیر اقوام کو متاثر کرتے ہوئے جاری ہے اور عالمی امن و خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی قیادت کی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور نئے دور میں ایک قریب تر پاکستان اور چین کے مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے مشترکہ نقطہ نظر کو آگے بڑھانے کی فوری ترغیب بہت قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان، چین کے ساتھ بہت سے شعبوں میں تعاون کی بہت تعریف کرتا ہے اور اپنے ملک کو ایک چین کے اصول کا سخت پابند ہے اور چین کے بنیادی مفادات سے متعلقہ معاملات پر چین کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی کوریڈور (CPEC)، بیلٹ اور روڈ اقدام کا بنیادی منصوبہ، پاکستان کی بنیادی ڈھانچے کی ترقی، توانائی کی حفاظت، صنعتی تعاون اور علاقائی رابطے کی طرف بہت زیادہ حصہ ڈال رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ CPEC اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اس میں صنعتکاری، زراعت، معلومات کی ٹیکنالوجی، سائنس اور تکنیک، سبز ترقی اور بہتری کی طرف مبنی تعاون پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون ڈیجیٹل معیشت، نوآبادی، خلا میں تعاون، تعلیم اور ثقافتی تبادلے سمیت نئی سرحدوں میں توسیع کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قراقرم ہائی وے سے لے کر بیرونی خلا میں تعاون تک، پاکستان اور چین کی دوستی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح دیرپائی اسٹریٹیجک اعتماد کو ہماری اقوام کے لیے معنی خیز ترقی اور مشترکہ خوشحالی میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 75 ویں سالگرہ محض ماضی کو یاد کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مستقبل کی تشکیل کے بارے میں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑھتی ہوئی عالمی غیر یقینی صورتحال اور تبدیلی کے اس وقت میں، پاکستان اور چین کثیر جہتی، پرامن بقائے باہمی اور جامع ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تمام موسموں میں اسٹریٹیجک تعاون کی شراکت علاقائی استحکام اور بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک مثبت طاقت کے طور پر کام کرتی رہے گی اور انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دیرپائی دوستی کی خواہش کی کہ یہ ہر نسل کے ساتھ مزید مضبوط ہو.
پاکستان اور چین سفارتی تعلقات چین پاکستان اقتصادی کوریڈور اسٹریٹیجک شراکت وزیر اعظم شہباز شریف
