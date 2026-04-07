وزیرِ اعظم کا سعودی ولی عہد سے رابطہ: ایرانی حملے کی مذمت اور سعودی عرب سے اظہارِ یکجہتی

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور حالیہ ایران ی حملے کی شدید مذمت کی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، وزیراعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران، دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیرِ اعظم نے خاص طور پر الجبیل آئل فسیلیٹی پر ہونے والے حملے کی مذمت
کی اور کہا کہ ایسے حملے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے سعودی قیادت کی جانب سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر ان کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان امن کی کوششوں میں دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔\وزیرِ اعظم نے ولی عہد کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو پرامن بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشاں ہے اور تمام فریقین کو مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وزیرِ اعظم نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ جواب میں، سعودی ولی عہد نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے اظہارِ یکجہتی پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ، وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا، جیسا کہ سعودی قیادت اور عوام نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس یقین دہانی کا اعادہ کیا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کرے گا۔\وزیر اعظم کا یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھی ہوئی ہے، خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ پاکستان ہمیشہ سے خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے اور اس نے ہمیشہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس تناظر میں، وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد سے رابطہ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا ایک واضح پیغام ہے۔
شہباز شریف محمد بن سلمان سعودی عرب ایران یکجہتی مشرق وسطی