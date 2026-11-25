وزیراعظم کی جانب سے مصدق ملک کی دہلی سفارتی کارکردگی پر سراہا گیا
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ڈاکٹر مصدق مسعود ملک کو شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مکالمے میں پاکستان کی بہترین نمائندگی پر خراج تحسین پیش کیا۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق مسعود ملک کی سرکاری ملاقات میں ان کی سفارتی کارکردگی کو سراہا ہے۔ وزیراعظم نے دہلی میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مکالمے میں پاکستان کی نمائندگی پر ڈاکٹر مصدق ملک کو خصوصی خراج تحسین پیش کی۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے واضح کیا کہ مصدق ملک نے تہذیبی مکالمے کے فورم پر تاریخ اور زمینی حقائق کو انتہائی بہترین انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر مصدق ملک کی بول چال اور اردو زبان کے استعمال کی بھی خاص تعریف کی اور ان کی سفارتی مہارت کو قابل ستائش قرار دیا۔Also readAmazon UK Launches Online Car Sales 2027 with Hyundai
نیا معیار سفارتکاری کا تعارف
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے خطے میں پاکستان کے مثبت تاثر اور قومی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے تحمل اور فکری صراحت پر مبنی سفارتکاری کا ایک نیا معیار متعارف کروایا ہے۔ وزیراعظم نے اس طرز عمل کو انتہائی قابل تعریف قرار دیا۔
ملاقات اور سفارتی تفصیلات
وزیراعظم محمد شہباز شریف اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق مسعود ملک کے درمیان یہ ملاقات اس بات کے عین مطابق ہوئی کہ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اپنا مؤقف مؤثر طریقے سے پیش کیا۔ مصدق ملک نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مکالمے میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے اپنے مفاہمت پسندانہ انداز سے توجہ حاصل کی۔
قومی تشخص کی عکاسی
اس ملاقات کے دوران وزیراعظم نے ڈاکٹر مصدق ملک کے انداز بیاں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تقریر سے خطے میں پاکستان کی پہچان روشن ہوئی۔ مصدق ملک نے اس موقع پر نہ صرف موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کی بلکہ پاکستان کے کلچرل اور تاریخی حقائق کو بھی بین الاقوامی سطح پر بیان کیا۔
سفارتی کامیابی کا جائزہ
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اس کامیابی کو پاکستانی سفارتکاری کی کامیابی قرار دیا۔ ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے دہلی میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مکالمے میں اپنی تقریر کے ذریعے ثابت کیا کہ پاکستان خطے میں امن اور تہذیبی مکالمے کا حامی ہے۔
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