وزیراعظم شہباز شریف کا ریلوے منصوبوں کی تکمیل کی ہدایت

وزیراعظم شہباز شریف نے ریلوے کے جاری منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے اور عوام کے لیے بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ریلوے نظام کو جدید بنانے اور اخراجات کو کم کرنے پر زور دیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر ریلوے کو جاری ریلوے منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے اور عوام کو بہتر، محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اطلاع دی۔ پیر کے روز اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے ساتھ ایک ملاقات میں، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات میں، حکومت عوام پر کوئی اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے اور ریلوے نظام کو بہتر بنانے پر بھی توجہ دے رہی ہے تاکہ اس
کے محصول میں اضافہ کیا جا سکے۔ وزیراعظم اور وزیر ریلوے نے ملاقات کے دوران پاکستان ریلوے کی مجموعی کارکردگی، جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ حنیف عباسی نے وزیراعظم شہباز شریف کو پاکستان ریلوے کے آپریشنل معاملات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ خلیجی صورتحال کے پیش نظر عوام کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے پورے ملک میں کسی بھی ٹرین کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ شہباز شریف نے ریلوے کو ایک جدید، محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے عوامی فلاح کے ایجنڈے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ تمام اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔\وزیراعظم شہباز شریف نے ریلوے کے جاری منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف سفری سہولیات میں بہتری آئے گی بلکہ ریلوے کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے تحفظ کی ضمانت بھی ملے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریلوے کے نظام میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، وزیراعظم نے ریلوے کے عملے کی تربیت پر توجہ دینے کی ہدایت کی تاکہ وہ مسافروں کو بہترین خدمات فراہم کر سکیں۔ اجلاس میں وزیراعظم نے ریلوے کے خسارے کو کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کی آمدنی بڑھانے کے لیے نئے ذرائع تلاش کیے جائیں اور اخراجات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم نے ریلوے کی بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جانا چاہیے۔\وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وزیراعظم کو بتایا کہ ریلوے نظام کو جدید بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے انجن اور بوگیاں خریدی جا رہی ہیں اور ریلوے لائنوں کی مرمت اور تجدید کا کام جاری ہے۔ حنیف عباسی نے یہ بھی بتایا کہ ریلوے کے مختلف سٹیشنوں پر مسافروں کے لیے بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے وزیراعظم کو یقین دلایا کہ ریلوے کو عوام کے لیے ایک محفوظ، قابل اعتماد اور سستا سفری ذریعہ بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں گی۔ وزیراعظم نے وزیر ریلوے کی کوششوں کو سراہا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اس سلسلے میں مزید کوششیں جاری رکھیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے اور ریلوے کو بہتر بنا کر عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کی بہتری سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہوگا بلکہ ملک کی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں
