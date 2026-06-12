وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کابینہ کی ملاقات کے بعد، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں 2026-27 کے بجٹ کے لیے پیش کرنے کے لیے آج کے دن پیش کرنے والے ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کابینہ کی ملاقات کے بعد، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں 2026-27 کے بجٹ کے لیے پیش کرنے کے لیے آج کے دن پیش کرنے والے ہیں۔ اس بجٹ میں 17.5 ٹریلین روپے کا خارچ پیش کیا گیا ہے۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل کے مطابق، قومی اسمبلی کے لیے بجٹ پیش کرنے کے لیے 3 بجے سے ملاقات کا آغاز ہوگا۔ کابینہ کی ملاقات کے بعد، قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کے لیے ملاقات کا آغاز ہوگا۔ سروت کے مطابق، حکومت نے سالانہ 4 فیصد کی معاشی ترقی کا ہدف رکھا ہے اور سالانہ افراط زر 8.
2 فیصد ہے۔ قومی فنانس کمیشن کے معاہدے کے مطابق، صوبوں کو 8 ارب روپے سے زیادہ منتقل کرنے کا انتظار ہے۔ قرضوں پر انٹریسٹ کی ادائیگی کے لیے 7.824 ارب روپے کا قرضہ پیش کیا گیا ہے۔ دفاعی بجٹ کو 3 ارب روپے کا قرضہ دیا گیا ہے۔ سلیٹڈ کلاس کے لیے ٹیکس ریفریل کے لیے پینشن سے متعلقہ خرچے کے لیے 1.1 ارب روپے کا قرضہ پیش کیا گیا ہے۔ ٹیکس ریفریل کے لیے سالانہ 267000 روپے کے مہینہ کے معاہدے پر 5 فیصد کی شرح میں کمی کی گئی ہے۔
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