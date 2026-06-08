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وزیراعظم شہبازشریف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تشد دمیں اضافہ کمزور جنگ بندی کےخطرات کی واضح یاد دہانی ہے۔

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وزیراعظم شہبازشریف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تشد دمیں اضافہ کمزور جنگ بندی کےخطرات کی واضح یاد دہانی ہے۔
وزیراعظم شہبازشریفمشرق وسطیٰتشدد دمیں اضافہ
📆08/06/2026 1:57 pm
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وزیراعظم شہبازشریف نے ایکس پر اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جاری کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کیلئے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے لکھا کہ برادر ممالک اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے حل کی کوششیں کر رہے ہیں تنازع کے منصفانہ حل کے حصول کا مقصد قریب ہے اس لیے امن حصول کے قریب پہنچ کر تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے۔

وزیراعظم شہبازشریف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تشد دمیں اضافہ کمزور جنگ بندی کےخطرات کی واضح یاد دہانی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسروں پر کیے گئے تازہ حملوں پر وزیراعظم شہبازشریف نے ایکس پر اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جاری کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کیلئے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے لکھا کہ برادر ممالک اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے حل کی کوششیں کر رہے ہیں تنازع کے منصفانہ حل کے حصول کا مقصد قریب ہے اس لیے امن حصول کے قریب پہنچ کر تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ شہبازشریف نے کہا کہ تمام فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں فریقین سے اپیل ہے کہ امن کو ایک اور موقع دیا جائے اور کشیدگی میں اضافہ نہ کیا جائے، تشدد اور تباہی کے بجائے امن اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن اور سفارتی کوششوں کی کامیابی کے روشن امکانات موجود ہیں پاکستان خطے میں امن و استحکام ،مذاکرات کے فروغ کیلئے کوششیں جاری رکھے گا۔.

وزیراعظم شہبازشریف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تشد دمیں اضافہ کمزور جنگ بندی کےخطرات کی واضح یاد دہانی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسروں پر کیے گئے تازہ حملوں پر وزیراعظم شہبازشریف نے ایکس پر اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جاری کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کیلئے ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے لکھا کہ برادر ممالک اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے حل کی کوششیں کر رہے ہیں تنازع کے منصفانہ حل کے حصول کا مقصد قریب ہے اس لیے امن حصول کے قریب پہنچ کر تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ شہبازشریف نے کہا کہ تمام فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں فریقین سے اپیل ہے کہ امن کو ایک اور موقع دیا جائے اور کشیدگی میں اضافہ نہ کیا جائے، تشدد اور تباہی کے بجائے امن اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن اور سفارتی کوششوں کی کامیابی کے روشن امکانات موجود ہیں پاکستان خطے میں امن و استحکام ،مذاکرات کے فروغ کیلئے کوششیں جاری رکھے گا۔

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وزیراعظم شہبازشریف مشرق وسطیٰ تشدد دمیں اضافہ کمزور جنگ بندی کےخطرات ایران اور اسرائیل

 

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