وزیراعظم کی ہدایت: وفاقی تعلیمی اداروں میں پولیس نہیں، اساتذہ کی انتظامی ڈیوٹیاں ختم
وزیراعظم نے وفاقی تعلیمی اداروں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قیام پر پابندی لگادی ہے۔ اساتذہ کو انتخابی اور مردم شماری کی ڈیوٹیوں سے استثنیٰ مل گیا۔
وزیراعظم نے وفاقی تعلیم ی اداروں میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی پر سخت پابندی عائد کردی ہے۔ ان کی ہدایات کے مطابق وفاقی نظامتِ تعلیم ( ایف ڈی ای) کے تحت چلنے والے تمام اسکولوں اور کالجوں کی عمارات کو صرف تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس فیصلے کا اہم مقصد تعلیمی ماحول کی حفظت اور اساتذہ کے فرائض کو تدریس تک محدود رکھنا ہے۔
تعلیمی اداروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پابندی
وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت نے وزیراعظم کی ہدایات پر عمل درآمد کے لیے باضابطہ آفس میمورنڈم جاری کیا ہے۔ مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ ایف ڈی ای کے زیرِ انتظام کسی بھی اسکول، کالج، کلاس روم یا دیگر سہولیات کو پولیس یا کسی دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اس پابندی کا نفاذ 4 نومبر 2026ء کو جاری کردہ وزیراعظم کی ہدایات کے عین مطابق ہے۔Also readPakistan faces diabetes crisis as 34.5 million adults battle disease
اس حکم کے تحت تعلیمی اداروں کی عمارتوں کو پولیس کے عارضی کیمپ، اہلکاروں کی تعیناتی، حراستی مراکز یا دیگر آپریشنل سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ سرکاری مراسلے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ان اداروں کی عمارتوں یا سہولیات کو کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے قبضے یا استعمال میں دینے کی اجازت نہیں ہوگی، تاکہ تعلیمی اداروں کی غیر جانبدارانہ اور امن پسند فضا برقرار رہے۔
اساتذہ کی انتخابی اور انتظامی ڈیوٹیوں سے استثنیٰ
وزیراعظم نے وفاقی تعلیمی اداروں کے اساتذہ سے تدریسی ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر انتظامی فرائض لینے پر بھی پابندی عائد کردی ہے۔ آفس میمورنڈم کے مطابق ایف ڈی ای کے اساتذہ کو آئندہ انتخابات میں ڈیوٹیوں، مردم شماری کے کاموں، گھر گھر سرویز یا دیگر انتظامی مشغولات کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد اساتذہ کو اپنے اصل فرائض یعنی تدریس پر مکمل توجہ دینے کی اجازت دینا ہے۔
حکومت نے ہدایات میں یہ بھی وضاحت کی ہے کہ ایسے اساتذہ جو پہلے سے ہی غیر تدریسی یا انتظامی ذمہ داریوں پر تعینات ہیں، ان کی متعلقہ ڈیوٹیاں فوری طور پر منسوخ کی جا سکتی ہیں۔ اس سے اساتذہ کو اپنی اصل ذمہ داریوں یعنی طالب علموں کو علم فراہم کرنے پر مکمل فوکس کرنے کا موقع ملے گا اور انتظامی بوجھ سے رہاؤ ممکن ہوگا۔
آفس میمورنڈم کی تقسیم اور نفاذ کا عمل
وزارتِ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ یہ آفس میمورنڈم متعلقہ حکام کو بھیج دیا گیا ہے۔ اس میمورنڈم کی کاپیاں سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی ارسال کردی گئی ہیں تاکہ ان اداروں سے بھی یقینی بنایا جا سکے کہ وہ ان ہدایات کی سختی سے پابندی کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ متعلقہ انتظامیہ اور پولیس حکام بھی اس پابندی کے نفاذ میں ملوث ہوں گے۔
اس نئے آرڈر کا سب سے بڑا اثر اساتذہ کی زندگیوں پر پڑے گا کیونکہ اب وہ انتخابی عمل یا دیگر سرکاری سرویز میں بطور سٹاف شامل نہیں ہوں گے۔ اگرچہ یہ فیصلہ تعلیمی اداروں کی عمارتوں کے تحفظ اور اساتذہ کے وقت کی بچت کے لیے اٹھایا گیا ہے، لیکن اس کا نفاذ تمام سطح کے تعلیمی اداروں میں یکساں ہوگا۔ مستقبل میں اگر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ یا انتظامیہ ان قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر سخت کارروائی ممکن ہے۔
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