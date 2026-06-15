وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ نے پائیدار معاشی ترقی کے لیے سفر کی درست سمت کی نشاندہی کی ہے۔

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ نے پائیدار معاشی ترقی کے لیے سفر کی درست سمت کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں مزید معاشی بہتری کی توقعات ہیں۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گونگ تقریب سے خطاب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گونگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ پیش ہوچکا ہے اور پارلیمنٹ میں اس پر بحث جاری ہے۔ بجٹ نے سفر کی درست سمت کی نشاندہی کر دی ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کیسے ہو گی۔ بجٹ کے حوالے سے مثبت ردعمل آیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں مزید معاشی بہتری کی توقعات ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکس چینج کے ہال میں سرمایہ کار وں کا اعتماد گونج رہا ہے۔ سروس لانگ مارچ ٹائرز کا پروجیکٹ اس وقت پنپ رہا تھا جب دنیا بھر میں کورونا کے سبب معاشی دباؤ تھا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیرِ اعظم کے چین کے دورے کے دوران سی پیک بی ٹو بی ہو گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بی ٹو بی تعلقات میں روز بروز بہتری آرہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسا منافع دنیا کے کسی ملک کی اسٹاک مارکیٹ میں نہیں ہے۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ ایران امریکا جنگ بندی میں نمایاں کردار پاکستان کے لیے قابل فخر بات ہے۔ وزیرِ اعظم اور فیلڈ مارشل پر امریکا اور ایران کی قیادت نے اعتماد کیا۔ ایران امریکا جنگ بندی معاہدے پر آئندہ جمعہ کو دستخط ہوں گے۔ گزشتہ 3 ماہ سے پاکستان اس معاہدے کی تگ دو کر رہا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج فرخ سبزواری نے کہا کہ معاشی دباؤ کے باوجود وزیر خزانہ نے ایک مثبت بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سپر ٹیکس کے خاتمے کے ساتھ دیگر کئی ریلیف دیے گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کمپنی کی لسٹنگ سے چینی سرمایہ کار وں اور باہمی شراکتی کاروباروں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ رواں سال پی ایس ایکس میں جین زی کی جانب سے متعدد نئے اکاؤنٹس کھلوائے گئے ہیں۔ دریں اثنا سروس لانگ مارچ کے سی ای او عمر سعید نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں بہت کم ایسی کمپنیاں ہیں جو خاندانی اقدار اور پیشہ ورانہ مہارت کو اس کامیابی سے یکجا کر پاتی ہیں۔ سروس گروپ کی کمپنیوں کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی مارکیٹ کیپ 1ارب ڈالر سے تجاوز کرگئی ہے۔ سروس انڈسٹریز، ایس ایل ایم اور سروس گلوبل کی مشترکہ مارکیٹ کیپ ایک ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ سروس گروپ پاکستان کے کاروباری شعبے میں نئی مثالیں قائم کرتے ہوئے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔حکومت کی بجٹ میں پاکستان میں تیار کردہ موبائل فونز پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویزریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جانب سے وفاقی بجٹ کا خیر مقدم خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گونگ تقریب سے خطابپاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گونگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجٹ پیش ہوچکا ہے اور پارلیمنٹ میں اس پر بحث جاری ہے۔ بجٹ نے سفر کی درست سمت کی نشاندہی کر دی ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کیسے ہو گی۔ بجٹ کے حوالے سے مثبت ردعمل آیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں مزید معاشی بہتری کی توقعات ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکس چینج کے ہال میں سرمایہ کاروں کا اعتماد گونج رہا ہے۔ سروس لانگ مارچ ٹائرز کا پروجیکٹ اس وقت پنپ رہا تھا جب دنیا بھر میں کورونا کے سبب معاشی دباؤ تھا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیرِ اعظم کے چین کے دورے کے دوران سی پیک بی ٹو بی ہو گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بی ٹو بی تعلقات میں روز بروز بہتری آرہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسا منافع دنیا کے کسی ملک کی اسٹاک مارکیٹ میں نہیں ہے۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ ایران امریکا جنگ بندی میں نمایاں کردار پاکستان کے لیے قابل فخر بات ہے۔ وزیرِ اعظم اور فیلڈ مارشل پر امریکا اور ایران کی قیادت نے اعتماد کیا۔ ایران امریکا جنگ بندی معاہدے پر آئندہ جمعہ کو دستخط ہوں گے۔ گزشتہ 3 ماہ سے پاکستان اس معاہدے کی تگ دو کر رہا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج فرخ سبزواری نے کہا کہ معاشی دباؤ کے باوجود وزیر خزانہ نے ایک مثبت بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سپر ٹیکس کے خاتمے کے ساتھ دیگر کئی ریلیف دیے گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کمپنی کی لسٹنگ سے چینی سرمایہ کاروں اور باہمی شراکتی کاروباروں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ رواں سال پی ایس ایکس میں جین زی کی جانب سے متعدد نئے اکاؤنٹس کھلوائے گئے ہیں۔ دریں اثنا سروس لانگ مارچ کے سی ای او عمر سعید نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں بہت کم ایسی کمپنیاں ہیں جو خاندانی اقدار اور پیشہ ورانہ مہارت کو اس کامیابی سے یکجا کر پاتی ہیں۔ سروس گروپ کی کمپنیوں کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی مارکیٹ کیپ 1ارب ڈالر سے تجاوز کرگئی ہے۔ سروس انڈسٹریز، ایس ایل ایم اور سروس گلوبل کی مشترکہ مارکیٹ کیپ ایک ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ سروس گروپ پاکستان کے کاروباری شعبے میں نئی مثالیں قائم کرتے ہوئے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔حکومت کی بجٹ میں پاکستان میں تیار کردہ موبائل فونز پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویزریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جانب سے وفاقی بجٹ کا خیر مقدم خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
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