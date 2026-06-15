وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان: پاکستان 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں امریکا اور ایران کے تاریخی سیلρή معاہدے کی تحfíк کرے گا

وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبLY میں خطاب میں امریکا اور ایران کے درمیان سیلrelease Peace Deal کیساتھ پاکستان کی اہمتigheid سے طریقوڑhone par wazeh karte hue kaha kai yh aik mufassa tarikh hai. Woh qaumi khushion ka izhar karte hue kaha kai dono taraf ne military operations ko khatam karne ka elan kar diya hai. President Zardari aur Deputy Prime Minister Ishaq Dar ne bhi is kamyabi ko khushamdeed karte hue pakistan ki diplomacy ki kamyabi ka zikar kya.

وزیراعظم شہباز شریف نے پیر کو ایک تاریخی اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان tartuzom junos juno 26 Geneva en 19 June ko US-Iran peace agreement signing ceremony mein mazboot kar sakta hai.

وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ عالمی امن کے لیے "monumental milestone" ہے اور جنگ کے تباہ کن اثرات کے مقابلے میں امن اور مکالمے کی ایک "triumph" ہے۔ رواں ہفتے سے پہلے وہ قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے جب کہ انہوں نے کہا کہ 'آج دنیا نے دیکھا کہ امن کے پیغام کے لیے hoe koshish mazboot aur bri tarah sapait kar sakta hai.

یہ تاریخی لمحہ ہے جسے مورخ سونے کے حروف میں درج کریں گے'۔ انہوں نے اسے تین مہینے اور سولہ دن کے طویل تجربات کے بعد ایک ربانی نعمت قرار دیا اور کہا کہ 'جنگ کی تاریک رات کے بعد، امن کا سورج آخر کار طلوع ہو گیا ہے'۔ وزیراعظم شہباز شریف نے Warehouse urduaposting platform X par bhi post ki jis mein kaha gaya kai 'intensive talks ke baad hum khushiyan hain kai hum Peace Deal US-Iran bayan kar sakte hain. Dono taraf ne immediate aur permanent military operations ki khatam ka elan kar diya hai, jis mein Lebanon bhi shamil hai.

Rasmi signing ceremony 19 June ko Switzerland mein hogi.

' Woh US aur Iran ko diplomatik hal karne ke liye mashwarti karte hue Qatar ke mediation ki qeemat zai karte hue Saudi Arabia aur Turkey ke visionary leadership ko bhi tarif karte hain. Umer ke mutabiq mediators is hafte karayi jaane wali series of meetings ko facilitate karenge jo final signing ke liye technical talks ki bunyad rakh saken. پاکستان نے خطے میں امن اور تشدد کے خاتمے کے لیے diplomatik koshishon mein kramtor role ada kya hai.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif aur Field Marshal Syed Asim Munir ne sab parties ke saath actively rabta rakha aur baatcheet aur diplomatik hal ke hawale se paidawari karwayi. Ismail ki jaanib se ceasefire par agreement hua aur baad mein isay Pakistan ke darkhwast par extend kar diya gaya taake tension kam hon.

Apni meharbani aur zimmedari se yeh koshish karnaPakistan ko international community ke taraf se pasand kiya gaya hai aur kai mashhoor shakhsiyat ne Islamabad ke contributions ki tarif ki hai. President Asif Ali Zardari ne bhi is sulah ke elan par khushamdeed karte hue kaha kai 'Pakistan is proud to have consistently supported dialogue and diplomacy during this difficult period. Yeh development multilateralism aur disputes ko peaceful resolution karne ke liye aik important step hai.

Mery duwaein hain kai yeh koshishain region aur duniya ko aman, istiqrar aur tarraqi se nawaz saken.

' Deputy Prime Minister aur Foreign Minister Senator Ishaq Dar ne jo mediation efforts mein actively shareek the, ne kaha kai 'Pakistan US aur Iran ke darmiyan reach hone wali understanding ko garm josh se khushamdeed karta hai'





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