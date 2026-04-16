وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان علاقائی تناؤ اور امریکہ ایران ثالثی پر بات چیت

پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی جس میں علاقائی تناؤ اور امریکہ و ایران کے درمیان ثالثی کے معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جو گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے ناکام مذاکرات کے بعد سفارتی کوششوں میں تیزی کی عکاسی کرتا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور علاقائی تناؤ اور امریکہ و ایران کے درمیان ثالثی میں پاکستان کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ملاقات گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے بے نتیجہ مذاکرات کے بعد سفارتی کوششوں میں تیزی کی نشاندہی کرتی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، پاکستان نے 11 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان ایک دہائی سے زائد عرصے کے بعد سب سے سینئر براہ راست رابطے کو سہولت فراہم کی تھی، تاہم یہ مذاکرات کسی پیش
رفت کے بغیر ختم ہوئے۔ دونوں فریق ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں میں نرمی اور آبنائے ہرمز کے مستقبل جیسے اہم معاملات پر تقسیم ہیں۔ آبنائے ہرمز توانائی کا ایک اہم عالمی روٹ ہے جسے تہران نے فروری کے آخر میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں جانے کے بعد سے بند کر رکھا ہے۔ مذاکرات کے خاتمے کے بعد سے، مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جس میں پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطے کو آسان بنا رہا ہے اور نازک جنگ بندی کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں جمعرات کی صبح ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ولی عہد نے امن عمل میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعمیری کردار کو سراہا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت اسلام آباد کے امن عمل کو جاری رکھنے کے سلسلے میں تہران کے ایک علیحدہ دورے پر ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو حمایت علاقائی استحکام میں اس کے وسیع تر مفادات کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب تناؤ نے توانائی کی فراہمی اور شپنگ روٹس کو خطرے میں ڈالا ہے، جبکہ پاکستان نے اپنے عالمی پروفائل کو بلند کرنے کے لیے اپنے سفارتی کردار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ولی عہد کے ساتھ تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں، شہباز شریف نے ایران تنازعے سے منسلک حالیہ میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جنہوں نے مملکت میں توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا اور جانی نقصان کا سبب بنا۔ بیان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال اور ملک کے مالی استحکام کے لیے جاری سعودی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ریاض نے اس ہفتے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے اور قرض کی ادائیگی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے 3 ارب ڈالر کی اضافی ڈپازٹ اور موجودہ 5 ارب ڈالر کی سہولت میں توسیع پر اتفاق کیا۔ یہ اقدام ریاض اور اسلام آباد کے درمیان گہرے ہوتے تعلقات کو اجاگر کرتا ہے، جو گزشتہ سال ایک باہمی دفاعی معاہدے کے تحت مزید مضبوط ہوا جس میں کسی بھی فریق کے خلاف جارحیت کو دونوں کے خلاف حملہ قرار دیا گیا۔ وزیراعظم آفس کے بیان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ وزیراعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے دکھائی گئی مثالی صبر و تحمل کو سراہا۔ وزیراعظم نے ولی عہد کے ساتھ پاکستان کی امن کوششوں سے متعلق حالیہ پیشرفت کو بھی شیئر کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ ایران جنگ بندی اور حال ہی میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی مذاکرات کا ایک دور ہوا۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان اور مملکت کا ایک منفرد رشتہ ہے کیونکہ وہ پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک میچوئل ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت دونوں اسٹریٹجک دفاعی شراکت دار ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے معاملات پر قریبی تعاون جاری رکھنے کے اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا
