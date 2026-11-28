وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سیم نے پاکستانی ماہر فلکیات ضیاء اللہ سے خلائی رابطہ کیا
وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سیم انصر نے چین کی خلائی اسٹیشن پر مقیم پاکستانی ماہر فلکیات ضیاء اللہ سے خلائی رابطہ کیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیم انصر نے چین کی خلائی اسٹیشن پر موجود پاکستانی ماہر فلکیات محمد ضیاء اللہ کے ساتھ ایک تاریخی خلائی رابطہ (اسپیس گراؤنڈ کال) کیا۔ یہ رابطہ پاک چین خلائی تعاون کے ایک نئے دور کی علامت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سیم انصر نے یہ کال شنبہ کو پاک چین خلائی اسٹیشن پر مقیم محمد ضیاء اللہ کے ساتھ کی۔
چین کی خلائی اسٹیشن میں پاکستانی تاریخ ساز داخلہ
محمد ضیاء اللہ چین کی 'شینژو 24' (Shenzhou-24) مشن کے تحت چینی خلائی اسٹیشن پر پہنچنے والے پہلے غیر ملکی ماہر فلکیات بن گئے ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک اہم سنگِ میل ہے اور دونوں ممالک کے طویل عرصے سے جاری سائنسی و ٹیکنالوجی کے تعاون کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے۔ شنبہ کو ہونے والی اس بات چیت تین دن بعد ہوئی جب ضیاء اللہ نے اس تاریخی سفر کا آغاز کیا تھا۔Also readجاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
بدھ کی شب ضیاء اللہ نے ایک اور تاریخی سنگ میل طے کیا جب 'شینژو 24' سپیس کرافٹ کامیابی کے ساتھ چین کی 'تیاں گونگ' (Tiangong) خلائی اسٹیشن سے ڈاک ہوئی۔ یہ کارروائی جیوچوان سیٹلائٹ لانچ سنٹر سے اڑان بھرنے کے تین گھنٹے اور 38 منٹ بعد مکمل ہوئی۔ سپیس کرافٹ بیجنگ کے وقت صبح 8:18 بجے (پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:18 بجے) 'لونگ مارچ-2F' راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا تھا۔
مشنگ کی تیاری اور اہم کردار
اس مشن کی کامیابی کی تصدیق چین کے میٹئوروโลجیکل ایڈمنسٹریشن آف سائیس اینڈ اسپیس (CMSA) نے کی ہے۔ راکٹ سے اڑان بھرنے کے تقریباً دس منٹ بعد سپیس کرافٹ کامیابی کے ساتھ راکٹ سے الگ ہو گیا اور اپنی مقررہ مدار میں داخل ہو گیا۔ اس تین رکنی ٹیم میں چینی ماہرین میں ٹانگ ہونگ بو، جو کہ مشن کے کمانڈر ہیں، اور وو یی، جو کہ مشن پائلٹ ہیں، کے ساتھ پاکستانی ماہر فلکیات محمد ضیاء اللہ بھی شامل ہیں، جن کا کردار پیلوڈ اسپیشلسٹ (Payload Specialist) کا ہے۔
ضیاء اللہ پاکستان کے پہلے ماہر فلکیات ہیں جو مدار میں داخل ہوئے ہیں اور وہ چین کی 'تیاں گونگ' خلائی اسٹیشن پر جانے والے پہلے غیر ملکی شہری ہیں۔ انہوں نے خلا میں داخل ہونے کے بعد کہا تھا کہ 'چینی خلائی اسٹیشن، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں!'۔ یہ واقعہ پاک چین خلائی تعاون کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ چینی سفیر علی اسد نے بيجنگ میں پاکستان ہاؤس میں ضیاء اللہ کے والدین کا پھولوں کا ہار پہنا کر خراج عقیدت پیش کیا۔
سائنسی تجربات اور آنے والے اقدامات
ضیاء اللہ تقریباً ایک ہفتے تک خلا میں رہیں گے اور اس دوران پاکستان کے سائنسی تجربات انجام دیں گے۔ یہ تجربے مائیکروگریویٹی (کم کشش ثقل) کی فضا میں کیے جائیں گے۔ سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن آف پاکستان (SUPARCO) کے مطابق، یہ تحقیقی پروگرام پاکستانی محققین اور تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے۔
اس تحقیقی پروگرام میں میٹیریل سائنس، فلوئڈ فزکس، لائف اینڈ بائیولوجیکل سائنسز، اور بائیو ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبے شامل ہیں۔ ان تجربات کے نتائج کا تعلق ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف لچک، غذائی تحفظ، اور صنعتی جدت سے ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے جہاں ملکی سائنسدانوں کی تیار کردہ تحقیق عالمی سطح پر انجام پا رہی ہے۔
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