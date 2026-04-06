وزیر اعظم کی متحدہ عرب امارات میں حملے پر تشویش: پاکستانی شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کی ہدایات

وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی خور فکان بندرگاہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے زخمی پاکستانی شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں ہنگامی لائحہ عمل تیار کیا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی خور فکان بندرگاہ پر ہونے والے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں ایک روکے گئے پروجیکٹائل کے باعث شہریوں کو، جن میں پاکستان ی شہری بھی شامل تھے، چوٹیں آئیں، 24NewsHD ٹی وی چینل نے اطلاع دی۔ پیر کے روز ایکس ہینڈل پر اپ لوڈ کی گئی ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم شہباز شریف نے زخمی وں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں تاکہ ہمارے زخمی شہریوں کو تمام ضروری مدد فراہم کی جا سکے۔ وزیر
اعظم نے کہا کہ پاکستان برادرانہ عوام متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور خطے میں تحمل اور کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے۔شارجہ کی امارت میں خور فکان بندرگاہ کے علاقے میں فضائی دفاعی نظام کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کے بعد گرنے والے ٹکڑوں سے کئی افراد بشمول پاکستانی زخمی ہو گئے۔ شارجہ حکومت کے میڈیا آفس نے بتایا کہ اس اسٹریٹجک بندرگاہ پر ہونے والے واقعے کے نتیجے میں ایک نیپالی شہری شدید زخمی ہو گیا، جسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی خبر رساں ایجنسی (وام) کے مطابق، فضائی دفاعی نظام کی جانب سے 'صلاحیت کے ساتھ روکنے' کے نتیجے میں ہونے والے ملبے سے تین پاکستانی شہری مختلف نوعیت کی چوٹوں کا شکار ہوئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فائر فائٹنگ اور ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوعہ پر لگنے والی آگ پر کامیابی سے قابو پا لیا۔\اس واقعے کے بعد، پاکستانی حکومت نے فوری طور پر اماراتی حکام سے رابطہ کیا ہے تاکہ زخمی پاکستانی شہریوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اس مشکل گھڑی میں اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی مکمل مدد کی جائے گی۔ پاکستانی سفارت خانے نے بھی زخمیوں کی مدد کے لیے تمام وسائل مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھی ہوئی ہے اور مختلف فریقین کے درمیان تناؤ موجود ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے اور اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔\متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے، حکومت نے ایک ہنگامی لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ اس میں سفارت خانے کے عملے کو الرٹ پر رکھنا، زخمیوں کے لواحقین سے رابطہ کرنا اور انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے اماراتی حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کریں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان اس مشکل گھڑی میں متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس مشکل وقت میں اماراتی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا
