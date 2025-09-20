وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات

پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جرمن تنظیم ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات، جس میں بچوں کے کینسر کے علاج اور طبی شعبے میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ جرمنی کی جدید طبی سہولیات اور تحقیق میں تعاون پر اتفاق۔
24 نیوز ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، جرمن تنظیم ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے ایک وفد نے ہفتہ کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی۔ اس وفد میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ہسپتال اور جرمن کینسر ریسرچ سینٹر کے ماہرین نے شرکت کی۔ بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی طور پر اتفاق کیا گیا۔\اس موقع پر بات کرتے ہوئے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب خطے کا پہلا صوبہ ہے جس نے کوابیلیٹو کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم بچوں کے آنکولوجی کے لیے جرمنی
کی جدید ٹیکنالوجی کا خیرمقدم کریں گے۔ پارلیمانی رہنما وسیم بٹ نے کہا کہ ہم لاہور اور ہائیڈلبرگ کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہائیڈلبرگ کے لارڈ میئر، پروفیسر ڈاکٹر ایکارٹ ورنر نے وزیر اعلیٰ کا ان کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی سربراہی جرمن پیڈریاٹرک آنکالوجسٹ اور نیورو آنکالوجسٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سٹفن مائیکل نے کی۔\اس ملاقات میں بچوں کے کینسر کے علاج کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور جرمنی کی جانب سے جدید طبی سہولیات کی فراہمی پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت بچوں میں کینسر کے علاج کو ترجیح دے رہی ہے اور اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وفد نے پنجاب حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا اور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں دونوں فریقین نے مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے اور طبی تحقیق کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ، اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ طبی عملے کی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس ملاقات کا مقصد بچوں کے کینسر کے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اور اس موذی مرض کے خلاف جنگ میں مل کر کام کرنا تھا۔ یہ ایک اہم قدم ہے جو پنجاب میں صحت کے شعبے کو بہتر بنانے اور بچوں کی صحت کو تحفظ فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ، یہ تعاون دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور باہمی مفادات کے حصول میں معاون ثابت ہوگا
مریم نواز ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر جرمنی کینسر طبی تعاون