وزیر قانون خیبرپختونخوا کا گورنر کو 10 کروڑ ہرجانے کا نوٹس
خیبر پختونخوا کے وزیر قانون آفتاب عالم آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو ہتک عزت کے 10 کروڑ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا ہے۔
خیبر پختونخوا کے وزیر قانون آفتاب عالم آفریدی نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے خلاف ہتک عزت کا قانونی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ وزیر قانون نے گورنر پر کوہاٹ میں غیر قانونی گولڈ مائننگ اور جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق کے سنگین الزامات لگانے پر کارروائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔
قانونی نوٹس کی تفصیلات اور بنیادی الزامات
بیرسٹر محمد انعام یوسفزئی کی وکالت میں جاری کردہ اس نوٹس میں سیکشن 8 ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ گورنر کے طرف سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد، جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ وزیر قانون نے اس بات کا دفاع کیا ہے کہ ان الزامات سے ان کی ذاتی ساکھ اور سماجی حیثیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔Also readپختونخوا میں ترقی کا نیا دور؛ 160 ارب کے ترقیاتی پیکیج سے ابتدائی 10 ارب روپے جاری
وزیر قانون آفتاب عالم آفریدی کے خاندانی ممبران کی سیکیورٹی اور ذاتی زندگی میں خلل ڈالنے کا خطرہ بھی نوٹس میں شامل کیا گیا ہے۔ نوٹس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایک آئینی عہدے پر فائز شخصیت کی جانب سے ایسے الزامات لگانا انتہائی سنگین اور قابلِ قبول نہیں ہے۔
ہرجانے کے مطالبات اور گورنر کے اختیارات
قانونی کارروائی کے تحت گورنر فیصل کریم کنڈی سے ساکھ و عزت کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے 10 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس رقم کی ادائیگی کو وزیر قانون کی عزت، وقار اور ذہنی سکون کے بحال ہونے کا واحد ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔
نوٹس میں گورنر کو 14 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ تمام الزامات فوری اور غیر مشروط طور پر واپس لیں۔ اس کے ساتھ ہی الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر واضح عوامی معافی بھی شائع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
آئینی تحفظات اور مستقبل کے اقدامات
نوٹس میں آئین کے آرٹیکل 248(4) کا حوالہ دیتے ہوئے گورنر کی آئینی تحفظات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس تحفظ کے تحت گورنر کے عہدے پر برقرار رہنے کے دوران دیوانی کارروائی کے لیے 60 روزہ مدت کا ذکر کیا گیا ہے جو نوٹس کی باقاعدہ ترسیل سے شمار ہوگی۔
اگر گورنر مذکورہ مطالبات پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں تو آفتاب عالم آفریدی عدالت میں مزید قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں مزید نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا اور معاملہ عدالتی عمل کا حصہ بن جائے گا۔
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