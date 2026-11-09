وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کی
وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ میں انسانی امداد میں رکاوٹوں اور اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو فوری اقدامات کا حکم دیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ میں جاری ہولناک صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں دی ہے جس میں انہوں نے فلسطین ی عوام کی مصیبتوں کے حوالے سے اپنے خیالات شیئر کیے ہیں۔
اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ غزہ کے بہادر فلسطینی عوام کو بنیادی انسانی امداد کی فراہمی سے روکنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر انہیں شدید تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں اور انہیں فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔Also readکارلوس الکاراز نے پیرس مسٹرز کا پہلا ٹائٹل جیتا
دھوکے بازی اور انسانی المیے کی عکاسی
انہوں نے غزہ میں پھنسے بچوں اور خواتین کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے دل دہلا دینے والے مناظر بیان کیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایسے مناظر سامنے آئے ہیں جن میں خیموں کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ غزہ کے وہ بچے جو کہیں اور جانے کی جگہ نہ ہونے کے باعث پھنس کر رہ گئے ہیں، وہ بھوک اور شدید سردی کا سامنا کر رہے ہیں۔
وزارت خارجہ کو فوری حکم نامہ
اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ انسانی امداد میں فوری اضافے کے لیے تمام ممکنہ ذرائع بروئے کار لائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وزارت خارجہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کے راستے ہموار کرنے کے لیے تمام دیپلوমেٹک اور دیگر ذرائع استعمال کریں تاکہ عوام کی مدد کی جا سکے۔
دوسری صوبائی اور مقامی خبریں
اس بیان کے ساتھ ہی کراچی سے متعلق دیگر اہم خبریں بھی سامنے آئی ہیں جن میں صحت اور ماحولیات کے مسائل شامل ہیں۔ کراچی میں سوک سینٹر کے قریب واقع ایک پیٹرول پمپ کے سامنے گاڑیوں میں اچانک آگ لگ گئی، جس سے عوامی ترسیل کے نظام میں معمولی رکاوٹ آئی ہے۔
موسمیاتی حالات اور آئندہ پیش گوئی
موسم کی صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کراچی میں آئندہ دو روز صبح کے وقت دھند چھانے کا امکان ہے۔ اس موسماتی تبدیلی کی وجہ سے شہریوں کو صبح کے وقت سفر کرتے وقت احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ٹریفک اور صحت سے متعلق مسائل سے بچا جا سکے۔
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