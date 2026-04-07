وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹرمپ اور ایران سے اپیل: مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید وقت دیں

وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ سے ایران کے ساتھ معاہدے کی ڈیڈ لائن بڑھانے اور ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی اپیل کی، تاکہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید وقت دیا جا سکے۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) – پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کی ڈیڈ لائن دو ہفتے کے لیے بڑھائیں اور ایران سے اسی مدت کے دوران آبنائے ہرمز کھولنے کی درخواست کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جاری سفارتی کوششیں امید افزا ہیں اور انہیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پر امن تصفیے کے لیے سفارتی کوششیں مسلسل، مضبوط اور طاقتور انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، جن میں مستقبل قریب
میں ٹھوس نتائج برآمد کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پرامن تصفیے کے لیے سفارتی کوششیں مسلسل، مضبوط اور طاقتور انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، جن میں مستقبل قریب میں ٹھوس نتائج برآمد کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سفارت کاری کو اپنا کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے، میں صدر ٹرمپ سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈیڈ لائن دو ہفتے کے لیے بڑھائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، “سفارت کاری کو اپنا کام کرنے کی اجازت دینے کے لیے، میں صدر ٹرمپ سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈیڈ لائن دو ہفتے کے لیے بڑھائیں۔” وزیر اعظم شہباز شریف نے تہران سے بھی اپیل کی کہ وہ اسی دو ہفتے کی مدت کے لیے آبنائے ہرمز کو “خیر سگالی کے جذبے کے طور پر” کھولے۔ انہوں نے مزید کہا، “ہم تمام متحارب فریقوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے مفاد میں، سفارت کاری کو جنگ کے حتمی خاتمے کے لیے دو ہفتے کی جنگ بندی کا مشاہدہ کریں۔”\وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ سفارتی کوششیں بہت امید افزا ہیں اور ان کے ٹھوس نتائج برآمد ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فریقین کو سفارت کاری کے لیے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے اہداف حاصل کر سکیں۔ یہ اپیلیں ایک ایسے وقت میں کی گئی ہیں جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور متعدد ممالک اس خطے میں امن و استحکام لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کی جانے والی یہ اپیلیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں کس حد تک سنجیدہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی حمایت کی ہے اور وہ سفارتی ذرائع سے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ ان کی اپیلوں کا مثبت جواب ملے گا اور اس سے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے میں تمام فریقوں کو سفارت کاری کے عمل میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ تنازعات کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔\اس کے علاوہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے آبنائے ہرمز کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز عالمی تجارت کے لیے ایک اہم آبی گزرگاہ ہے اور اس کے بند ہونے سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ایران سے اپیل کی کہ وہ خیر سگالی کے جذبے کے طور پر اس آبی گزرگاہ کو کھولے، تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور عالمی تجارت کو بلا تعطل جاری رکھا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کی جانے والی یہ اپیلیں پاکستان کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و امان کے لیے پرعزم ہے اور وہ سفارتی ذرائع سے تنازعات کے حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ خطے میں امن اور استحکام صرف مذاکرات اور سفارتی کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ ان کی اپیلوں کا مثبت جواب ملے گا اور اس سے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں مدد ملے گی۔ پاکستان خطے کے ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے اور وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور سفارتی ذرائع سے تنازعات کے حل کی کوشش کریں
