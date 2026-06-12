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وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان: تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی اور سرچارج ختم کرنے کی تجویز

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وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان: تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی اور سرچارج ختم کرنے کی تجویز
وزیراعظم شہباز شریفتنخواہ دار طبقےٹیکس کی شرح میں کمی
📆12/06/2026 1:24 pm
📰ExpressNewsPK
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وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہے اور ان کی ہدیات پر حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو 4 سلیب میں تقسیم کیا ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہے اور ان کی ہدیات پر حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو 4 سلیب میں تقسیم کیا ہے۔ بجٹ میں تجویز کردہ ریلیف کے مطابق 22 لاکھ سے 32 لاکھ تنخواہ کے حامل افراد کے لیے ٹیکس کی شرح 23 فیصد سے کم کرکے 20 فیصد کرنے کی تجویز دی گئی، 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30 فیصد سے کم کرکے 25 فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح 41 لاکھ سے 56 لاکھ روپے کی آمدن والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کرکے 29 فیصد، 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کرکے 32 فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا جبکہ پچھلے سال کے بجٹ میں سرچارج 10 فیصد سے کم کرکے 9 فیصد کیا گیا تھا تاہم اب مکمل ختم کرنے کی تجویز ہے.

وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہے اور ان کی ہدیات پر حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو 4 سلیب میں تقسیم کیا ہے۔ بجٹ میں تجویز کردہ ریلیف کے مطابق 22 لاکھ سے 32 لاکھ تنخواہ کے حامل افراد کے لیے ٹیکس کی شرح 23 فیصد سے کم کرکے 20 فیصد کرنے کی تجویز دی گئی، 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30 فیصد سے کم کرکے 25 فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح 41 لاکھ سے 56 لاکھ روپے کی آمدن والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کرکے 29 فیصد، 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کرکے 32 فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا جبکہ پچھلے سال کے بجٹ میں سرچارج 10 فیصد سے کم کرکے 9 فیصد کیا گیا تھا تاہم اب مکمل ختم کرنے کی تجویز ہے

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وزیراعظم شہباز شریف تنخواہ دار طبقے ٹیکس کی شرح میں کمی سرچارج ختم کرنے کی تجویز

 

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