وزیراعظم شہباز شریف کا ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی کی توسیع پر شکریہ

وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی کی مدت میں توسیع پر اتفاق کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان تنازع کے پر امن حل کے لیے پرعزم ہے اور مذاکرات کے عمل پر اعتماد رکھتا ہے۔
اسلام آباد: وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جزبۂ خلوص سے جنگ بندی کی مدت میں توسیع پر اتفاق کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے، جس سے جاری سفارتی مذاکرات میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں ذاتی طور پر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے بھی ان کا شکریہ کیا۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان تنازع کے پر امن حل کی جانب اپنی مخلصانہ کوششوں کے لیے پرعزم ہے، اور اس عمل اور سفارتی نقطہ نظر پر اعتماد رکھتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق جنگ بندی کا احترام کریں گے، جس سے آئندہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ایک جامع امن معاہدے کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انہیں توقع ہے کہ یہ بات چیت دشمنی کا ایک دیرپا اور مستقل خاتمہ لائے گی۔ وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق، وزیراعظم نے کہا کہ جنگ بندی کی توسیع ایک مثبت پیش رفت ہے اور یہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام قائم کیا جا سکے۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول پر امن بقائے باہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت نہیں کرتا جو تنازع کو بڑھاوا دے یا خطے میں عدم استحکام پیدا کرے۔ وزیراعظم نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی مدد سے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات تاریخی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون خطے کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ ادھر، مریم نواز نے ڈاکٹر حسنات سے ملاقات کی اور انہیں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کےڈین کے عہدے سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دوسری جانب، ایف بی آر کے ایک انسپیکٹر کو کلفٹن میں ٹریفک تنازع کے بعد فائرنگ سے شدید زخمی کر دیا گیا۔ جبکہ نقی نے امریکی سفیر سے ملاقات کی اور دوسرے دور کی بات چیت کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کی توسیع کے بعد ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر سینئر سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں، وزیراعظم نے جنگ بندی کی توسیع کے بعد کے اقدامات پر غور کیا اور مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ مذاکرات کے لیے ایک مضبوط اور لچکدار موقف اختیار کیا جائے اور تمام ممکنہ نتائج کے لیے تیار رہا جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ تمام فریقوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھے جائیں اور انہیں مذاکرات کے عمل میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اپنی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گا۔ وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان کے سفارتی جذبے اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تعاون سے تنازع کا پر امن حل ممکن ہوگا.
