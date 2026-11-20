وزیر داخلہ نے اسلام آباد پولیس ایس واٹ فورس کے لیے بیس نئی گاڑیاں حوالہ کیں
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کی ایس واٹ فورس کو جدید آپریشنل صلاحیتوں کے فراہم کرنے کے لیے بیس نئی گاڑیاں پیش کیں اور مزید بیس گاڑیوں کی فراہمی کا اعلان بھی کیا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کی خصوصی اسلحہ اور ٹیکٹکس فورس یعنی ایس واٹ فورس کے لیے بیس نئی گاڑیاں سرکاری طور پر حوالہ کر دیں تاکہ اس کے آپریشنل اہلکاروں کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور وہ ہنگامی صورت حال کا فوری اور مؤثر انداز میں سامنا کر سکیں۔ اس موقع پر ایک رسمی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر داخلہ نے نئی فراہم کردہ گاڑیوں کا معائنہ کیا اور ایس واٹ فورس کے افسران و جوانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان گاڑیوں کی فراہمی سے فورس کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور وہ ہر قسم کے بحران اور فوری خطرے کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے گی۔ وزیر داخلہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایس واٹ فورس ہر ہنگامی صورتحال میں پہلے ردعمل کا مظاہرہ کرنے والی ٹیم کے طور پر کام کرے گی اور فوری کارروائی کر کے امن و امان کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اضافی وسائل فراہم کرنے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے فرائض کو مکمل ایمانداری اور جدید تقنیات کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اس تقریب کے دوران وزیر داخلہ نے اپنے اعلان کا بھی اعلان کیا کہ وہ ایس واٹ فورس کو مزید بیس نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ اضافی وسائل اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ فورس اپنی آپریشنل صلاحیتوں کو مزید مستحکم کر سکے اور وہ اپنے ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں سرانجام دے سکے۔ محسن نقوی نے زور دیا کہ جدید گاڑیاں اور دیگر سہولیات فراہم کرنے سے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کیونکہ یہ فورس عوامی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ انہوں نے ایس واٹ فورس کے اہلکاروں کی کاوشوں کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ ان نئے وسائل سے ان کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔.
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کی خصوصی اسلحہ اور ٹیکٹکس فورس یعنی ایس واٹ فورس کے لیے بیس نئی گاڑیاں سرکاری طور پر حوالہ کر دیں تاکہ اس کے آپریشنل اہلکاروں کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور وہ ہنگامی صورت حال کا فوری اور مؤثر انداز میں سامنا کر سکیں۔ اس موقع پر ایک رسمی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر داخلہ نے نئی فراہم کردہ گاڑیوں کا معائنہ کیا اور ایس واٹ فورس کے افسران و جوانوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان گاڑیوں کی فراہمی سے فورس کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور وہ ہر قسم کے بحران اور فوری خطرے کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے گی۔ وزیر داخلہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایس واٹ فورس ہر ہنگامی صورتحال میں پہلے ردعمل کا مظاہرہ کرنے والی ٹیم کے طور پر کام کرے گی اور فوری کارروائی کر کے امن و امان کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اضافی وسائل فراہم کرنے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے فرائض کو مکمل ایمانداری اور جدید تقنیات کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اس تقریب کے دوران وزیر داخلہ نے اپنے اعلان کا بھی اعلان کیا کہ وہ ایس واٹ فورس کو مزید بیس نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ اضافی وسائل اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ فورس اپنی آپریشنل صلاحیتوں کو مزید مستحکم کر سکے اور وہ اپنے ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں سرانجام دے سکے۔ محسن نقوی نے زور دیا کہ جدید گاڑیاں اور دیگر سہولیات فراہم کرنے سے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کیونکہ یہ فورس عوامی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ انہوں نے ایس واٹ فورس کے اہلکاروں کی کاوشوں کی تعریف کی اور امید ظاہر کی کہ ان نئے وسائل سے ان کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔
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