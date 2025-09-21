وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا آغاز

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی فوری بحالی کا حکم، صوبائی وزراء کی نگرانی میں کام جاری، عوام کے لیے عارضی پلوں کی تعمیر اور سڑکوں کی مرمت کا عمل جاری۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر صوبہ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی فوری بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی وزراء، خواجہ سلمان رفیق، مریم اورنگزیب، کاظم پیرزادہ، صوہیب بھرت، اور رانا سکندر حیات نے اپنی نگرانی میں بحالی کے کاموں کا آغاز کروایا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے اس تیز رفتاری اور لگن سے کام کرنے پر ٹیم سی ایم کو سراہا اور شاباش دی۔ علی پور سمیت مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں روڈز اور پلوں کی مرمت اور بحالی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی
گئی ہیں جو دن رات کام کر رہی ہیں۔ محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی جلد از جلد بحالی کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں، اور اس مقصد کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے پڑنے والے گڑھوں اور شگافوں کو تیزی سے بھرا جا سکے۔ اس کے علاوہ، عوام کی سہولت کے لیے عارضی پل بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، جنہیں جلد از جلد کھولنے کا عمل جاری ہے۔\علی پور کے علاقے میں روڈز کی بحالی کے کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے، جہاں عارضی پل بنا کر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اسی طرح، خیرپور سادات کے علاقے میں بھی متاثرہ سڑکوں کی تعمیر نو کا آغاز ہو چکا ہے۔ بستی دیسی کے قریب سیلاب سے پڑنے والے گڑھوں کو فوری طور پر پر کر دیا گیا ہے، جبکہ کل کنول روڈ بستی عظیم شاہ میں بھی سیلابی ریلے سے ہونے والے نقصانات کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ماڑی روڈ عظمت پور پر سڑکوں کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے اور اس سلسلے میں تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ، خیر پور سلطان پور روڈ پر پڑنے والے گڑھوں کو پر کر کے سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے، جس سے مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں آسانی ہو رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری اس بحالی کے عمل کا مقصد سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں معمول کی زندگی کی بحالی کو یقینی بنانا ہے اور عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس ضمن میں تمام متعلقہ محکمے چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں تاکہ متاثرہ علاقوں میں جلد از جلد بحالی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔\اس کے علاوہ، اس خبر میں دیگر اہم واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں حافظ آباد میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا المناک واقعہ شامل ہے، جس میں 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس سانحہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی گئی ہے۔ اسی طرح، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ایکس پوسٹس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت میں سماعت جاری ہے۔ ایک اور خبر میں بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، جس کی مختلف حلقوں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے۔
مریم نواز شریف سیلاب سڑکیں بحالی پنجاب