وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات کریں گے، سعودی ولی عہد سے اہم مذاکرات کا اعلامیہ جاری

وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اہم دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور پاک قطر تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے تناظر میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
اس ملاقات سے قبل، وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایک اہم ملاقات کی، جس کا تفصیلی اعلامیہ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے نے جاری کیا۔ اس ملاقات میں پاک سعودی تعلقات کے مختلف پہلوؤں اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کو وسیع کرنے کے امکانات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور اسے نئی بلندیوں پر لے جانے پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے پاک سعودی اسٹریٹجک تعاون کو سراہا اور وزیراعظم شہباز شریف کی ان کاوشوں کو خصوصی طور پر سراہا جو اس تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔
اس اعلامیے کے مطابق، ملاقات کے دوران مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بھی غور و خوض ہوا۔ سعودی ولی عہد نے اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے کردار کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔
واضح رہے کہ کراچی پولیس چیف نے ایک بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری کیا ہے۔ یہ اقدام کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور پولیس فورس میں احتساب کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
اس کے علاوہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) نے ملک بھر کی جامعات میں ضمنی کیمپسز کے قیام پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد اعلیٰ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام جامعات معیاری تعلیم فراہم کریں۔
