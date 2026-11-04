وزیر خزانہ محمد اورنگزیب: امریکی مالی معاونت کے بغیر بھی پاکستان آگے بڑھے گا
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق امریکی مالی معاونت نہ ملنے کی صورت میں حکومت کا اپنا منصوبہ تیار ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی مارکیٹوں سے 3 ارب ڈالر حاصل کیے ہیں۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بدھ کے روز میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان امریکا کی مالی معاونت حاصل ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں آگے بڑھے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر مطلوبہ امداد نہیں ملتی تو حکومت پاکستان کے پاس اپنا منصوبہ موجود ہے۔
محمد اورنگزیب کے مطابق پاکستان نے جولائی میں امریکا سے 10 ارب ڈالر کی مالی معاونت کی درخواست کی تھی۔ وزیر خزانہ نے اس درخواست کو ایک وسیع تر اقتصادی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا، جس کا مقصد ملک کے معاشی اہداف کو آگے بڑھانا ہے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
امریکی مالی معاونت کی درخواست کا پس منظر
پاکستان نے امریکا سے 10 ارب ڈالر کی معاونت اس وقت مانگی جب وہ بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ یہ درخواست ملک کی مجموعی مالیاتی حکمت عملی کے تناظر میں دیکھی جانی چاہیے۔
وزیر خزانہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی معاونت کی درخواست کسی ایک فوری ضرورت تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ اس وسیع منصوبہ بندی کا حصہ تھی جس کے تحت حکومت بیرونی ذرائع سے مالی وسائل کے حصول کی راہیں تلاش کر رہی ہے۔
محمد اورنگزیب نے مزید بتایا کہ پاکستان نے بین الاقوامی مارکیٹوں سے 3 ارب ڈالر کی رقم اکٹھی کی ہے۔ اس کامیابی کو حکومت کی مالی حکمت عملی کے ان پہلوؤں میں شمار کیا جا رہا ہے جو امریکی معاونت پر مکمل انحصار کیے بغیر آگے بڑھنے کی صلاحیت ظاہر کرتے ہیں۔
حکومتی مؤقف اور اپنے منصوبے کی وضاحت
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا مؤقف ہے کہ امریکی امداد ملنا مثبت پیش رفت ہوگی، لیکن حکومت اپنے معاشی اہداف کو اسی ایک امکان سے مشروط نہیں کر رہی۔ ان کے مطابق امریکا سے معاونت ملنے کی صورت میں یہ بہت اچھا ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں حکومت کے پاس متبادل منصوبہ موجود ہے۔
محمد اورنگزیب نے زور دیا کہ امریکی مالی معاونت کی درخواست کو وسیع تر تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے اقتصادی مقاصد کے حصول کے لیے تیار ہے، چاہے یہ معاونت حاصل ہو یا نہ ہو۔
وزیر خزانہ کے اس مؤقف سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت امریکی امداد کو ایک ممکنہ سہولت کے طور پر دیکھ رہی ہے، نہ کہ اپنی معاشی پالیسی کی واحد بنیاد کے طور پر۔ اسی بنیاد پر وزارت خزانہ کی حکمت عملی میں لچک اور متبادل راستوں کی گنجائش برقرار رکھی گئی ہے۔
معاشی اہداف اور آئندہ کے امکانات
پاکستان اپنے اقتصادی اہداف ہر صورت میں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، چاہے امریکی مالی معاونت حاصل ہو یا نہ ہو۔ محمد اورنگزیب کے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ملکی معیشت کی سمت کا تعین کسی ایک بیرونی ذریعے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔
اس بیان میں امریکی معاونت کے حتمی فیصلے، اس کی شرائط یا اس کی وصولی کی کسی متوقع تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے فی الحال عوامی اور مالیاتی حلقوں کی توجہ اس بات پر ہے کہ حکومت اپنے متبادل منصوبے کی تفصیلات کب سامنے لاتی ہے۔
مجموعی طور پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے بیان کے اہم نکات یہ ہیں: پاکستان نے جولائی میں امریکا سے 10 ارب ڈالر کی مالی معاونت کی درخواست کی، حکومت کے پاس اپنا منصوبہ موجود ہے، اور ملک بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں سے 3 ارب ڈالر حاصل کر چکا ہے۔
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