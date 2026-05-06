وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مانسہرہ میں 25 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مانسہرہ کے دورے کے دوران 25 ارب روپے مالیت کے 12 اہم ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد رکھی اور افتتاح کیا جس میں واٹر سپلائی اور صحت کے بڑے منصوبے شامل ہیں۔
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بدھ کے روز ضلع مانسہرہ کا ایک جامع اور تفصیلی دورہ کیا جس کے دوران انہوں نے عوامی مفادات کے تحفظ اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے 25 ارب روپے مالیت کے 12 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور ان کی بنیاد رکھی۔ ان منصوبوں کا بنیادی مقصد ضلع مانسہرہ میں عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانا اور بنیادی ڈھانچے کی حالت کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے تاکہ مقامی آبادی کو زندگی کی بنیادی ضروریات اور سہولیات آسانی سے میسر آ سکیں۔ ان بڑے منصوبوں میں سب سے نمایاں مانسہرہ گریویٹی فلو واٹر سپلائی سکیم ہے جس کی کل مالیت 18.
5 ارب روپے ہے اور اس کا بنیادی مقصد پورے شہر اور گردونواح میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے کیونکہ پانی کی قلت اس علاقے کا ایک دیرینہ اور سنگین مسئلہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 ارب روپے کی لاگت سے الائیڈ ہیلتھ سائنسز انسٹی ٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جس سے طبی تعلیم کے میدان میں ایک نیا انقلاب آئے گا اور مقامی طلباء کو اعلیٰ طبی تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے شہروں یا صوبوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ وہ اپنے ہی علاقے میں جدید طبی مہارتیں سیکھ سکیں گے۔ ان ترقیاتی کاموں کی فہرست میں 1.8 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا اچھڑ نالہ ڈیم منصوبہ بھی شامل ہے جو نہ صرف پانی کے ذخیرے میں خاطر خواہ اضافہ کرے گا بلکہ مقامی زراعت کی بہتری اور ماحولیاتی استحکام کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اسی طرح ایک ارب روپے کی تخمینہ لاگت سے ٹھکرا اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کیا گیا ہے تاکہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ ملے اور نوجوان نسل کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو نکھارا جا سکے جس سے انہیں صحت مند طرز زندگی کی طرف راغب کیا جا سکے۔ صحت کے شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے بی ایچ یو سندیسر کی اپ گریڈیشن اور پانو ڈھیری میں ایک جدید ریسکیو اسٹیشن کے قیام کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے لیے ایک نئے ڈگری کالج کا افتتاح بھی کیا گیا تاکہ تعلیمی شرح میں اضافہ ہو سکے۔ وزیراعلیٰ نے ایک جدید کیتھ لیب اور عوامی قبرستان کے لیے زمین کی فراہمی کی بنیاد بھی رکھی تاکہ دل کے امراض کے مریضوں کو فوری علاج میسر آئے اور دیگر سماجی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کوٹکے پارک کی تعمیر، مانسہرہ کی مزید واٹر سپلائی سکیمیں اور تحصیل تناول کا قیام بھی اس جامع ترقیاتی پیکج کا حصہ ہیں جو کہ علاقے کی انتظامی اور سماجی ضروریات کو مدنظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے تاکہ انتظامی امور کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے ان تمام منصوبوں کو صوبائی حکومت کی جانب سے مانسہرہ کے عوام کے لیے ایک خاص تحفہ قرار دیا اور کہا کہ ان اقدامات سے لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں واضح اور مثبت تبدیلیاں آئیں گی اور معیار زندگی بلند ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ حکومت کا پختہ عزم ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں متوازن اور یکساں ترقی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کوئی بھی علاقہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہے اور ہر شہری کو برابر کے مواقع مل سکیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی فنڈز کو صرف اور صرف عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے جاری اصلاحات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پینے کے صاف پانی، صحت، تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ نظام میں شفافیت لائی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی خصوصی توجہ دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں کو ترقی کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے پر ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی وہی سہولیات ملیں جو بڑے شہروں میں دستیاب ہیں۔ وزیراعلیٰ نے یقین دلایا کہ تمام منصوبوں کی تکمیل میں شفافیت، میرٹ اور معیار کے سخت ترین اصولوں پر عمل کیا جائے گا تاکہ یہ منصوبے طویل عرصے تک عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور کسی قسم کی بدعنوانی یا غیراصولیتا کی گنجائش نہ رہے جس سے سرکاری خزانے کا صحیح استعمال ممکن ہو سکے
مانسہرہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا ترقیاتی منصوبے بنیادی ڈھانچہ
