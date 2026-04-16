وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف حکام سے ملاقات: پاکستان کی معاشی صورتحال اور آئندہ بجٹ پر تبادلہ خیال

وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے بہار اجلاس کے موقع پر آئی ایم ایف کے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر نائجل کلارک سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات، معاشی صورتحال، اور آئندہ مالی سال کے بجٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایم ایف کا مشن مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا جس دوران بجٹ سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔
وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں جاری عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کے بہار اجلاس کے موقع پر آئی ایم ایف کے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر نائجل کلارک سے ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں پاکستان کی حالیہ معاشی صورتحال، آئندہ مالی سال 2026-27ء کے وفاقی بجٹ کی تیاریوں اور جاری آئی ایم ایف پروگرام پر پیش رفت سمیت دیگر اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
وزیر خزانہ نے نائجل کلارک کو پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات، پروگرام پر عملدرآمد کی پیش رفت اور مجموعی معاشی رجحانات کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کے اہم معاشی اشاریے مجموعی طور پر درست سمت میں گامزن ہیں اور حکومت ان مثبت رجحانات کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
سینیٹر اورنگزیب نے خصوصی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ کی کارکردگی کو سراہا، جو توقعات سے بھی بہتر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ رمضان المبارک کے دوران ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس نے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے فراہم کی جانے والی مالی معاونت اور ڈپازٹس کے رول اوور کو بھی زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے میں ایک اہم عنصر قرار دیا۔
وزیر خزانہ نے حکومت کی مالیاتی حکمت عملی پر بھی روشنی ڈالی، جس میں مالی ذرائع کو متنوع بنانے کی کوششیں شامل ہیں۔ انہوں نے پانڈا بانڈ، یورو بانڈ اور مقامی کرنسی میں فنانسنگ کے ذریعے زرمبادلہ کے خطرات کو کم کرنے کے حکومتی منصوبوں کی وضاحت کی۔ یہ اقدامات پاکستان کی معیشت کو بیرونی جھٹکوں سے محفوظ رکھنے اور مالیاتی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
وزیر خزانہ نے نائجل کلارک کی جانب سے پاکستان کے پروگرام پر عملدرآمد اور مالیاتی حکمت عملی کے حوالے سے کیے گئے مثبت جائزے کو سراہا۔ انہوں نے خاص طور پر مختلف اور قابل اعتماد مالی ذرائع پیدا کرنے کی حکومتی کوششوں کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علاقائی اور عالمی معاشی حالات کے اثرات طویل عرصے تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ اس تناظر میں، یہ ضروری ہے کہ شرح مبادلہ میں لچک برقرار رکھی جائے اور مالی گنجائش کو محفوظ رکھا جائے، بجائے اس کے کہ خطرناک قرضوں کے ذریعے مصنوعی ترقی کو سہارا دیا جائے۔
وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے مشن کی آئندہ ماہ پاکستان آمد کا بھی خیرمقدم کیا، جس کا مقصد بجٹ کی تیاریوں اور دیگر پروگرام سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ یہ دورہ پاکستان کے لیے معاشی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے مزید معاون ثابت ہوگا
