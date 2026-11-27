وزیر قانون اعظم نازیر تارار کے بچوں کی شادیوں کے خاتمے کے عزم کا اعادہ
وزیر قانون اعظم نازیر تارار نے کہا ہے کہ بچوں کی شادیوں کا خاتمہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
فیڈرل قانون، انصاف اور انسانی حقوق کے وزیر اعظم نازیر تارار نے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں بچوں کی شادیاں ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس عمل کو انسانی حقوق کی ایک سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے جو لڑکیوں کی صحت، تعلیم اور مستقبل پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔
قانونی نفاذ اور عوامی آگاہی کا کردار
وزیر قانون نے ایک ایونٹ کے دوران نیشنل فریم ورک برائے چائلڈ مئیرج کے خاتمے پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ محض قانون سازی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ قوانین کا مؤثر نفاذ اور عوامی آگاہی کا اضافہ اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ معاشرے میں حقیقی تبدیلی نہ آئے۔Also readترکی میں سیلیبرٹی ڈرگ انکوائری: سیلن کایا گرفتار، دیگر فنکاروں کی تنخواہیں سامنے آئیں
اعظم نازیر تارار نے اپنے فرائض سنبھالتے ہی اس مسئلے کو ایک اہم چیلنج قرار دیا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قوانین عام طور پر دو اقسام کے ہوتے ہیں، کچھ عوام کی مرضی پر انحصار کرتے ہیں جبکہ دیگر لازمی ہوتے ہیں۔ چائلڈ مئیرج ریست്രینٹ ایکٹ لازمی اقسام میں شامل ہے جس کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔
مشرقی ممالک کے ساتھ موازنہ اور قانونی بات چیت
وزیر قانون نے ترک جمہوریہ اور کویت جیسے ممالک کا حوالہ دیا جہاں بچوں کی شادیوں کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ اسلامی ممالک نہیں ہیں؟ انہوں نے ایسے علماء اور ارکان پارلیمنٹ کی تنقید کی جن نے قانون کی خلاف ورزی کا اعلان کیا تھا۔
انہوں نے قانونی اور مذہبی مسائل پر غور و فکر کے بعد بحث کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر پڑھے سمجھے بات کرنا بے معنی ہے۔ انہوں نے آئین کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شریعیت ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہے اور کسی قانون کے شریعیت سے تصادم کا فیصلہ فدرل شریعت کورٹ کرے گی۔
صوبائی اقدامات اور خواتین اراکین کی حمایت
اعظم نازیر تارار نے سندھ حکومت کو بچوں کی شادیوں کے خاتمے کے لیے کیے گئے قانونی اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے سندھ کی قانون سازی کی تائید کی اور ان دلائل کو چیلنج کیا جو اس کے خلاف دیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بیلوچستان سے تعلق رکھنے والی خاتون سینیٹر نے اس معاملے میں سینیٹ میں ایک مضبوط آواز کی حیثیت سے ابھار کیا ہے۔
وزیر قانون نے کہا کہ رپورٹس پیش کرنے یا سیمیناروں میں تقریریں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اپنے گھروں سے شروع کرنا ہوگا۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور سول سوسائٹی کی معاونت کو ضروری قرار دیا اور آگاہی مہمات کو خاندانی سطح پر شروع کرنے کی کال کی۔
آئندہ اقدامات اور اجتماعی ذمہ داری
اعظم نازیر تارار نے آخر میں یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ہر بچے کے لیے محفوظ اور منصفانہ ماحول یقینی بنانا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بچوں کی حفاظت اور بہتر مستقبل کے مواقع کے لیے اجتماعی ذمہ داری، مؤثر نفاذ اور مسلسل عوامی آگاہی کی ضرورت ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کی شادیوں کو روکنے والے بل کی منظوری کے دوران قانون سازوں کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم، ان کا یقین ہے کہ مشترکہ کوششوں اور عزم سے اس معاشرتی برائی کو ختم کیا جا سکے گا۔
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