وزیراعظم کے اجلاس میں ترجیحی شعبوں کو قرضوں کی فراہمی کا جائزہ
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں زراعت، ایس ایم ایز اور ہاؤسنگ سیکٹرز میں قرضوں کی فراہمی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اسلام آباد میں ترجیحی شعبوں کو قرضوں کی فراہمی میں سہولت پر ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں وزیراعظم کو ان شعبوں میں مالی وسائل کی دستیابی اور ترقیاتی کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
زرعی اور ایس ایم ایز شعبے میں قابل ذکر پیشرفت
بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ زرعی شعبے میں قرض سے مستفید افراد کی تعداد 35 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایم ایز کے شعبے میں قرض حاصل کرنے والے کاروباری افراد کی تعداد 3 لاکھ 42 ہزار 458 ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حکومتی اقدامات عملی شکل اختیار کر رہے ہیں۔Also readامیتابھ بچن بلٹ پروف شیشے کے پیچھے مداحوں سے ملاقات، دھمکیوں کی وجہ
اجلاس کو یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ زرعی شعبے میں قرضوں کا کل حجم 1329 ارب روپے ہے۔ دوسری طرف ایس ایم ایز کے شعبے میں قرضوں کا حجم 1148 ارب روپے تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ان شعبوں میں قرضوں کی فراہمی بڑھانے کے لیے تین بنیادی ستونوں پر کام شروع کیا ہے۔
ان تین ستونوں میں ضوابط میں بہتری، حکومت اور بینکوں کے درمیان رسک اور اخراجات میں شراکت داری، اور ڈیجیٹل سہولیات کا فروغ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں حال ہی میں ایس ایم ای کنیکٹ ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ کاروباری افراد آسانی سے درخواست دے سکیں۔
ہاؤسنگ فنانس میں وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کا کردار
ہاؤسنگ فنانس کے شعبے میں نمایاں پیشرفت دیکھی گئی ہے۔ 23 اکتوبر 2026ء تک وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت 511 ارب روپے مالیت کے 86 ہزار 899 قرضوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ اس منصوبے کے تحت اب تک 15 ہزار 584 درخواست گزاروں کو 91 ارب روپے کے قرضے جاری کیے جا چکے ہیں۔
ہاؤسنگ فنانس کے شعبے میں قرضوں کا مجموعی حجم 455 ارب روپے ہے اور مستفید ہوئے قرض داروں کی تعداد ایک لاکھ 87 ہزار 317 ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ مسکن کے شعبے میں معاشی سرگرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔
حکومت نے مالی سال 2027 کے اختتام تک زرعی اور ایس ایم ای شعبوں میں قرضوں کا حجم 1,500 ارب روپے تک پہنچانے کے واضح اہداف مقرر کیے ہیں۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔
بینکوں کی کارکردگی اور حکومتی ہدایات
وزیراعظم نے اجلاس میں کمرشل بینکس کی کارکردگی کے اشاریوں کا جائزہ لیا اور اچھی کارکردگی دکھانے والے بینکوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروبار، ہاؤسنگ اور زراعت کی ترقی سے معیشت میں بہتری اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
وزیراعظم نے واضح کیا کہ اگر بینکس قرضوں کی فراہمی میں سست روی اختیار کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی شعبے کی ترقی کے لیے بینکس کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔
وزیراعظم نے وزیرِ خزانہ کو ہدایت کی کہ وہ ایس ایم ای سیکٹر، زراعت اور ہاؤسنگ کے اسٹیک ہولڈرز کے مسائل حل کرنے اور جامع لائحہ عمل مرتب کریں۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کو مل کر ٹیکس کے مسائل حل کرنے کی بھی ہدایت کی۔
آخر میں وزیراعظم نے چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروباروں کو قرضوں کی آسان فراہمی کے لیے رسک کوریج کی جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے زراعت کو ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے برآمدات میں اضافے کی کوششوں کی حمایت کی۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy