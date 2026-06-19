وزیراعظم کی منظوری کے بعد حکومت نے فوری اثر سے پٹرولیم کے تحفظ اور اضافی قلت کے احکامات واپس لے لیے

پاکستان میں حکومت نے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد فوری اثر سے پٹرولیم کے تحفظ اور اضافی قلت کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ کابینہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق، پہلے سے لگائے گئے پٹرولیم کے تحفظ اور اضافی قلت کے احکامات ختم کر دیئے گئے ہیں۔
پاکستان میں حکومت نے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد فوری اثر سے پٹرولیم کے تحفظ اور اضافی قلت کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی کے مطابق، کابینہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق، پہلے سے لگائے گئے پٹرولیم کے تحفظ اور اضافی قلت کے احکامات ختم کر دیئے گئے ہیں۔ موجودہ شیڈول کے مطابق، دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز 9:00 بجے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق، شادی کے ہال، مارکیٹس اور تجارتی واقعات کے مقامات 10:00 بجے بند ہوں گے، جبکہ ریستوراں، کافی ہاؤس اور فूड آؤٹ لیٹس کو 11:00 بجے کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت سے اہم خدمات آپریٹنگ گھنٹہ لگاتار سے معاف کر دیئے گئے ہیں، جس میں سبزیوں اور فریش فروٹ کی دکانیں، گروcery سٹورز، فارمیسیس، ہسپتال، میڈیکل لیبوریٹریز اور کلینکس شامل ہیں۔ معاف کے فہرست میں بیکریاں، ٹانڈور، دودھ کی دکانیں، پٹرولیم پمپ اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، گیمز، اسپورٹس فیلیٹیز، آئی ٹی کمپنیاں اور کال سینٹرز کو بھی آپریٹنگ گھنٹہ لگاتار سے معاف کر دیا گیا ہے.
پاکستان میں حکومت نے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد فوری اثر سے پٹرولیم کے تحفظ اور اضافی قلت کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ 24 نیوز ہیڈ ٹی وی کے مطابق، کابینہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق، پہلے سے لگائے گئے پٹرولیم کے تحفظ اور اضافی قلت کے احکامات ختم کر دیئے گئے ہیں۔ موجودہ شیڈول کے مطابق، دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز 9:00 بجے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق، شادی کے ہال، مارکیٹس اور تجارتی واقعات کے مقامات 10:00 بجے بند ہوں گے، جبکہ ریستوراں، کافی ہاؤس اور فूड آؤٹ لیٹس کو 11:00 بجے کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت سے اہم خدمات آپریٹنگ گھنٹہ لگاتار سے معاف کر دیئے گئے ہیں، جس میں سبزیوں اور فریش فروٹ کی دکانیں، گروcery سٹورز، فارمیسیس، ہسپتال، میڈیکل لیبوریٹریز اور کلینکس شامل ہیں۔ معاف کے فہرست میں بیکریاں، ٹانڈور، دودھ کی دکانیں، پٹرولیم پمپ اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، گیمز، اسپورٹس فیلیٹیز، آئی ٹی کمپنیاں اور کال سینٹرز کو بھی آپریٹنگ گھنٹہ لگاتار سے معاف کر دیا گیا ہے
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