فederal minister for law and justice ajمجبی نے وفاقی وزیروں کے لیے پیٹرول کے کوٹے کو 400 لیٹر سے 200 لیٹر فی مہینہ تک کم کیا۔ یہ اقدام حکومت کے austerity کمپین کا حصہ ہے۔
فدرالی وزیر برائے قانون و عدل، سینٹرز اۤزام نذیر تارار نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر وں کے لیے پیٹرول کا کوٹہ بڑے پیمانے پر کم کر کے حکومت نے بجٹ کی بچت کے پروگرام میں اہم قدم اٹھایا ہے۔ روزانہ کے وسیع بهره و برکت، ان کے لیے 400 لیٹر فی مہینے کے کوٹے کو 200 لیٹر تک محدود کر دیا گیا ہے۔ حکومت مزید اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے اور عوامی رقم کو بے ضرر دستیاب کیا جا سکے۔ اورتاۤہیں کے مطابق، وفاقی وزارتوں میں جاری ہونے والی یہ تبدیلیاں اسی حکمتِ عملی کا حصہ ہیں جس کے تحت حکومت نے وفاقی وزیر وں کی سہولیات کو کم کرنے کا عزم کیا ہے۔ وزیر نے مزید کہا کہ اس نئی پالیسی کے تحت مزید انعامات و سہولیات کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یا حکومتی ممبران کو معاشی ڈسپلن ساز بنانے کے لیے اینٹی رنڈم سسٹم کو مضبوط کیا گیا ہے۔ وزیر نے اپنی کہانی میں عوام کے ساتھ ہم آہنگی سے بات کی اور اس اعلان کو بغیر کسی مشاہدے کے صاف سچائی کے ساتھ پیش کیا۔ عوامی سطح پر یہ ایک حوصلہ افزا اقدام ظاہر کیا گیا کہ یہی اقدام گستاخانہ اخراجات کو بچائے گا اور انتظامیہ کو پائیدار بنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تجاویز سے ملک کی اقتصادی پالیسی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید بتایا گیا کہ وزیروں کے پائل کے لئے مخصوص آئیٹمز کا کوٹہ بھی کم کیا گیا ہے تاکہ ہر سیکشن میں اقتصادی نظم برقرار رہے۔ اس مباحثے میں عوامی آوازوں نے یہ بتایا کہ وہ اس اقدام سے خوش ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے اقدام سے افراط زر پر بھی مثبت اثر پڑے گا اور عمومی معاشرتی ترقی میں مدد ملے گی۔ وزیر کے مطابق یہ اقدام ایک بڑے وڈے اقدام کا حصہ ہے جو ملک کی مالی پالیسی کے تحفظ کے لئے بہت اہم ہے۔ یہ اقدام بحیثیت بين الاقوامی معیارات میں بھی قابلِ ترتیب ہے اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ عوامی معاشرتی نفع کو معاشراتی ترقی کے زرقملے سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ فیصلہ عوامی محاصروں کے خلاف ایک بڑا قدم ہے۔ وفاقی وزیر وں نے بھی اس چالے پر اپنے مطالبات کا اظہار کیا۔ وزیر نے ان کے خدشات کو شفاف انداز میں تسلیم کیا اور کہا کہ اگر کوئی ویٹا یا رائے ہوتی ہے تو وہ اِس پر مزید بحث و مباحثہ کی بنیاد پر غور کر سکتا ہے۔ اس طرح کے اقدامات کی مدد سے عوامی زیان کو کم سے کم کردیا جاتا ہے اور عوامی حیات کے نظام کو غیر معمولی طور پر بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے.
فدرالی وزیر برائے قانون و عدل، سینٹرز اۤزام نذیر تارار نے کہا ہے کہ وفاقی وزیروں کے لیے پیٹرول کا کوٹہ بڑے پیمانے پر کم کر کے حکومت نے بجٹ کی بچت کے پروگرام میں اہم قدم اٹھایا ہے۔ روزانہ کے وسیع بهره و برکت، ان کے لیے 400 لیٹر فی مہینے کے کوٹے کو 200 لیٹر تک محدود کر دیا گیا ہے۔ حکومت مزید اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے اور عوامی رقم کو بے ضرر دستیاب کیا جا سکے۔ اورتاۤہیں کے مطابق، وفاقی وزارتوں میں جاری ہونے والی یہ تبدیلیاں اسی حکمتِ عملی کا حصہ ہیں جس کے تحت حکومت نے وفاقی وزیروں کی سہولیات کو کم کرنے کا عزم کیا ہے۔ وزیر نے مزید کہا کہ اس نئی پالیسی کے تحت مزید انعامات و سہولیات کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یا حکومتی ممبران کو معاشی ڈسپلن ساز بنانے کے لیے اینٹی رنڈم سسٹم کو مضبوط کیا گیا ہے۔ وزیر نے اپنی کہانی میں عوام کے ساتھ ہم آہنگی سے بات کی اور اس اعلان کو بغیر کسی مشاہدے کے صاف سچائی کے ساتھ پیش کیا۔ عوامی سطح پر یہ ایک حوصلہ افزا اقدام ظاہر کیا گیا کہ یہی اقدام گستاخانہ اخراجات کو بچائے گا اور انتظامیہ کو پائیدار بنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تجاویز سے ملک کی اقتصادی پالیسی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید بتایا گیا کہ وزیروں کے پائل کے لئے مخصوص آئیٹمز کا کوٹہ بھی کم کیا گیا ہے تاکہ ہر سیکشن میں اقتصادی نظم برقرار رہے۔ اس مباحثے میں عوامی آوازوں نے یہ بتایا کہ وہ اس اقدام سے خوش ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے اقدام سے افراط زر پر بھی مثبت اثر پڑے گا اور عمومی معاشرتی ترقی میں مدد ملے گی۔ وزیر کے مطابق یہ اقدام ایک بڑے وڈے اقدام کا حصہ ہے جو ملک کی مالی پالیسی کے تحفظ کے لئے بہت اہم ہے۔ یہ اقدام بحیثیت بين الاقوامی معیارات میں بھی قابلِ ترتیب ہے اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ عوامی معاشرتی نفع کو معاشراتی ترقی کے زرقملے سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ فیصلہ عوامی محاصروں کے خلاف ایک بڑا قدم ہے۔ وفاقی وزیروں نے بھی اس چالے پر اپنے مطالبات کا اظہار کیا۔ وزیر نے ان کے خدشات کو شفاف انداز میں تسلیم کیا اور کہا کہ اگر کوئی ویٹا یا رائے ہوتی ہے تو وہ اِس پر مزید بحث و مباحثہ کی بنیاد پر غور کر سکتا ہے۔ اس طرح کے اقدامات کی مدد سے عوامی زیان کو کم سے کم کردیا جاتا ہے اور عوامی حیات کے نظام کو غیر معمولی طور پر بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے
بولنڈ پٹرول کوٹہ آرڈیننس اقتصادی ڈسپلن وفاقی وزیر
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