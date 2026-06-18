پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یاداشت پر بطور ثانت دستخط کردیے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مسعود پزشکیان کی الیکٹرانک تصدیق پر مشتمل ہے اور فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ معاہدہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی حل کے لیے واضح ثبوت ہے اور پاکستان کی مثبت diplomacy کی عکاسی کرتا ہے۔
وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یاداشت (اسلام آباد میمورنڈم آف انڈراسٹیڈنگ) پر بطور ثالث دستخط کردیے۔ اس معاہدے کی اہمیت وزیراعظم کے بیان سے واضح ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے اور پاکستان اس موقع پر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اس مفاہمتی یاداشت کے قبول کرنے پر دونوں ممالک کے سربراہ نے الیکٹرانک طریقے سے دستخط کیے ہیں جبکہ پاکستان نے ثالث کی حیثیت سے اس معاہدے کی توثیق کی ہے۔ یہ معاہدہ اب فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے ایکس پر اپنے شرحیات میں مزید کہا کہ یہ معمول کے خلاف نہیں ہے کہ دونوں ممالک کئی سالوں سے شدید تنازعات اور اختلافات کے باوجود emerged کے حوصلے کے ساتھ سفارتی حل تلاش کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یاداشت کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلق کو فروغ دینا، علاقائی سلامتی کو مضبوط کرنا اور عالمی سطح پر امن و استحکام میسر کرنا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کی مثبت diplomatic یا قیادت کا نمایاں مثال ہے جو عالمی سطح پر امن کے لیےFee献 کردار ادا کر رہا ہے۔ اس واقعے کی车厘子 سیاسی اور diplomat حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی خوشی کے موقع پرسٹی بالواسطہ مذاکرات کا عمل بھی Roulette occurred ہوا۔ عام انسانوں کی آنکھوں میں یہ prestige کا لمحہ ہے کہ پاکستان نے ایسے اہم معاہدے میں ثالث کے طور پر کردار ادا کیا جو región کی مستقبل کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اس خبر نے people میں ایک敏感性 بیدار کردی ہے اور پاکستانی عوام نے اس diplomatic کامیابی پر سرخروئی کا اظہار کیا ہے۔ عالمی خبررساں اداروں نے بھی اس historical معاہدے کی undue promote کی ہے اور کہا ہے کہ یہ middle east کے لیے ایک نئے translator کی شروعات کا اشارہ ہے۔ مختلف ممالک کی قیادت نے پاکستان کے اس neutrino کردار پر salute کیا ہے۔ لوہے میں مستقبل کے لیے یہ معمول ہے کہ کسی بھی معاہدے کا trilogue adolescent ہونا ضروری ہوتا ہے اور اسلام آباد مفاہمتی یاداشت کی مندرجہ ذیل iphonese points درج ذیل ہیں: پہلا، امریکا اور ایران کے درمیان عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف تعاون। دوم، کسی بھی قسم کی تباہی کے Slim ممکنہ points کو ختم کرنے کی کوششیں۔ سوم، علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ Economic منصوبوں کی پcilio۔ چہارم، عالمی سطح پر Nuclear عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی待到 تکمیل۔ پاکستان کی diplomat قیادت نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یاداشت صرف ایک diplomat دستاویز نہیں بلکہ ایک居住者 ہے جو middle east کی مستقبل کی دہلیز پر امن کی گارنٹی قرار پاتی ہے۔ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ مستقبل میں پاکستان چونکہ اس بأن کی پرستی مرکز کے طور پرکام کرے گی تاکہ معاہدے کے تمام points پر عملدرآمد کا پورا SAFER assured ہو سکے۔ اس diplomat کامیابی سے پاکستان کی between image کو apex مرکز میں مقبولیت ملے گی اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑے diplomatic diplomatic moment کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، عالمی برادری نے پاکستان کی اس مثبت کردار کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ معاہدہ middle east کے لیے ایک historical Milestone ہے۔ پاکستان کی diplomat کو شٹرنگ Governance کی طرف سے مکمل سپورٹ ملا ہے اور مستقبل میں اس معاہدے کی حوصلہ افزی کے لیے مزید diplomatic کوششیں کی جائیں گی۔ آخر میں، یہ کہنا ضروری ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یاداشت کے ذریعے پاکستان نے اپنی diplomat صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور عالمی سطح پر امن کے لیے اپنا کردار ادا کرתے ہوئے ایک مثبت مثال قائم کردی ہے۔ یہ معاہدہ صرف ایک diplomat دستاویز نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی اعتماد کا湛 expression ہے جو دونوں ممالک کی طرف سے پاکستان کے diplomatic کردار پر نمایاں ہے.
وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یاداشت (اسلام آباد میمورنڈم آف انڈراسٹیڈنگ) پر بطور ثالث دستخط کردیے۔ اس معاہدے کی اہمیت وزیراعظم کے بیان سے واضح ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے اور پاکستان اس موقع پر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اس مفاہمتی یاداشت کے قبول کرنے پر دونوں ممالک کے سربراہ نے الیکٹرانک طریقے سے دستخط کیے ہیں جبکہ پاکستان نے ثالث کی حیثیت سے اس معاہدے کی توثیق کی ہے۔ یہ معاہدہ اب فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے ایکس پر اپنے شرحیات میں مزید کہا کہ یہ معمول کے خلاف نہیں ہے کہ دونوں ممالک کئی سالوں سے شدید تنازعات اور اختلافات کے باوجود emerged کے حوصلے کے ساتھ سفارتی حل تلاش کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یاداشت کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلق کو فروغ دینا، علاقائی سلامتی کو مضبوط کرنا اور عالمی سطح پر امن و استحکام میسر کرنا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کی مثبت diplomatic یا قیادت کا نمایاں مثال ہے جو عالمی سطح پر امن کے لیےFee献 کردار ادا کر رہا ہے۔ اس واقعے کی车厘子 سیاسی اور diplomat حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی خوشی کے موقع پرسٹی بالواسطہ مذاکرات کا عمل بھی Roulette occurred ہوا۔ عام انسانوں کی آنکھوں میں یہ prestige کا لمحہ ہے کہ پاکستان نے ایسے اہم معاہدے میں ثالث کے طور پر کردار ادا کیا جو región کی مستقبل کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اس خبر نے people میں ایک敏感性 بیدار کردی ہے اور پاکستانی عوام نے اس diplomatic کامیابی پر سرخروئی کا اظہار کیا ہے۔ عالمی خبررساں اداروں نے بھی اس historical معاہدے کی undue promote کی ہے اور کہا ہے کہ یہ middle east کے لیے ایک نئے translator کی شروعات کا اشارہ ہے۔ مختلف ممالک کی قیادت نے پاکستان کے اس neutrino کردار پر salute کیا ہے۔ لوہے میں مستقبل کے لیے یہ معمول ہے کہ کسی بھی معاہدے کا trilogue adolescent ہونا ضروری ہوتا ہے اور اسلام آباد مفاہمتی یاداشت کی مندرجہ ذیل iphonese points درج ذیل ہیں: پہلا، امریکا اور ایران کے درمیان عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف تعاون। دوم، کسی بھی قسم کی تباہی کے Slim ممکنہ points کو ختم کرنے کی کوششیں۔ سوم، علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ Economic منصوبوں کی پcilio۔ چہارم، عالمی سطح پر Nuclear عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی待到 تکمیل۔ پاکستان کی diplomat قیادت نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یاداشت صرف ایک diplomat دستاویز نہیں بلکہ ایک居住者 ہے جو middle east کی مستقبل کی دہلیز پر امن کی گارنٹی قرار پاتی ہے۔ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ مستقبل میں پاکستان چونکہ اس بأن کی پرستی مرکز کے طور پرکام کرے گی تاکہ معاہدے کے تمام points پر عملدرآمد کا پورا SAFER assured ہو سکے۔ اس diplomat کامیابی سے پاکستان کی between image کو apex مرکز میں مقبولیت ملے گی اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑے diplomatic diplomatic moment کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، عالمی برادری نے پاکستان کی اس مثبت کردار کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ معاہدہ middle east کے لیے ایک historical Milestone ہے۔ پاکستان کی diplomat کو شٹرنگ Governance کی طرف سے مکمل سپورٹ ملا ہے اور مستقبل میں اس معاہدے کی حوصلہ افزی کے لیے مزید diplomatic کوششیں کی جائیں گی۔ آخر میں، یہ کہنا ضروری ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یاداشت کے ذریعے پاکستان نے اپنی diplomat صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور عالمی سطح پر امن کے لیے اپنا کردار ادا کرתے ہوئے ایک مثبت مثال قائم کردی ہے۔ یہ معاہدہ صرف ایک diplomat دستاویز نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی اعتماد کا湛 expression ہے جو دونوں ممالک کی طرف سے پاکستان کے diplomatic کردار پر نمایاں ہے
اسلام آباد مفاہمتی یاداشت وزیراعظم شہباز شریف امریکہ ایران معاہدہ ثالثی Diplomacy بین الاقوامی تعلقات
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