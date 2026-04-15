وزیرِ اعظم کا سعودی عرب اور قطر کا اہم دورہ، عالمی فورم میں شرکت

وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب اور قطر کا اہم دورہ، دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور عالمی فورم میں شرکت کا فیصلہ، اہم امور پر تبادلہ خیال متوقع
سرکاری اعلان کے مطابق، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب اور قطر کا دورہ دو طرفہ تعلقات کی روشنی میں ہو گا۔ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کرنا ہے، جن میں باہمی تعاون، علاقائی امن و سلامتی، اور مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال شامل ہے۔ وزیر اعظم اس دورے کے دوران ترکیہ میں منعقد ہونے والے پانچویں اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں بھی شرکت کریں گے، جہاں وہ عالمی رہنما ؤں کے ساتھ ایک اہم پینل میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ اس فورم کے دوران، وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنما ؤں سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ یہ دورہ پاکستان کے لیے سفارتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور عالمی سطح پر پاکستان کے کردار کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہو گا۔ وزیر اعظم کی اس دورے میں شرکت، پاکستان کی جانب سے تعمیری سفارت کاری اور کثیرالجہتی تعاون کی مضبوط حمایت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ آج اسلام آباد سے جدہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ سعودی عرب میں قیام کریں گے۔ اس دورے میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل ہوں گے۔ یہ وفد وزیر اعظم کو ان کے دورے میں درپیش تمام معاملات میں معاونت فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم کے دورے میں عالمی اہمیت کے حامل معاملات پر بھی بات چیت متوقع ہے، جن میں ایران-امریکہ مذاکرات اور مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال شامل ہے۔ ان ملاقاتوں میں خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات پر بھی غور کیا جائے گا۔ یہ دورہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو گا، جو عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے میں مدد دے گا۔ وزیر اعظم کی ان کوششوں کا مقصد پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔
اس کے علاوہ، پشاور میں کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) کی جانب سے کی جانے والی ایک کارروائی میں فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں دو مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت دہشت گردی کے خاتمے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت، ملک میں بہتر حکمرانی، شفافیت اور ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ملک میں امن و امان کی بحالی اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔
