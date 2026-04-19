وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا کامیاب دورہ، وطن واپسی

وزیراعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب ، قطر اور ترکیہ کے اپنے سہہ ملکی دورے کے بعد ہفتہ کو وطن واپس پہنچ گئے۔ اس تین روزہ دورے کے دوران، وزیراعظم نے برادر ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کیں اور انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کرنے والے دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی گفتگو کی۔ وزیراعظم کے دورے کا مقصد برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید مستحکم بنانا، خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کرنا اور خطے و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔
انطالیہ ایئرپورٹ پر ترکیہ کے وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل سفیر تولگا برمیک اور دیگر اعلیٰ حکام نے وزیراعظم اور ان کے وفد کو الوداع کیا۔ وطن واپسی پر، وزیراعظم شہباز شریف لاہور پہنچے جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور سینئر ایڈوائزر پنجاب علی ڈار نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر، محسن نقوی نے وزیراعظم کو اپنے دورہ ایران کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی۔
واپسی سے قبل، وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ خوبصورت شہر انطالیہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عزیز بھائی، ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستانی وفد کی شاندار مہمان نوازی اور گرمجوش استقبال پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ انطالیہ سے خوشگوار یادوں کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں اور اس عزم کے ساتھ کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔
یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے اور ایران و امریکا کے وفود کی آمد کے معاملے پر اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔
وزیراعظم کے اس دورے نے علاقائی اور عالمی سطح پر پاکستان کے کردار اور اس کے تعلقات کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا ہے۔ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ جیسے کلیدی مسلم ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات پاکستان کے لیے اقتصادی اور سفارتی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران، علاقائی استحکام، اقتصادی تعاون اور امن کے قیام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، جس سے خطے کی صورتحال پر پاکستان کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوگا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم نے وزیراعظم کو دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں اور بین الاقوامی مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کرنے کا ایک قیمتی موقع فراہم کیا۔
وطن واپسی کے بعد، وزیراعظم نے فوری طور پر حکومتی امور کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے ایران کے دورے سے متعلق بریفنگ نے ملک کی خارجہ پالیسی اور علاقائی صورتحال کے بارے میں مزید روشنی ڈالی۔ اس وقت ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، جیسے کہ بارشوں کے الرٹ، اور بین الاقوامی وفود کی آمد سے متعلق سیکیورٹی کی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان سب معاملات کے پیش نظر، وزیراعظم کا بیرون ملک دورہ اور ان کی وطن واپسی ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کرنا دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ ثقافتی اور اقتصادی سطح پر بھی گہرے ہیں۔ انطالیہ سے واپسی پر وزیراعظم کے تاثرات نے ان تعلقات کی مضبوطی اور مستقبل کے امکانات کو مزید واضح کیا۔ یہ دورہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ تھا اور اس کے مثبت نتائج سامنے آنے کی توقع ہے
شہباز شریف سعودی عرب قطر ترکیہ سفارتی دورہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم پاکستان عالمی تعلقات امن خطہ