وزیراعظم شہباز شریف کا بیان: ترقیاتی ترجیحات کو پورا کرنا سب سے اہم

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے ترقیاتی ترجیحات کو پورا کرنا سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی صنعت، تجارت اور سرمائے کی ترقی کے لیے قومی ٹارٹیف کارنشن کے شفاف کارکردگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹارٹیف کارنشن کو معلوماتی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدید بنایا جانا چاہیے۔
پریمیئر شہباز شریف نے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ حکومت کے لیے ترقیاتی ترجیحات کو پورا کرنا سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی صنعت ، تجارت اور سرمائے کی ترقی کے لیے قومی ٹارٹیف کارنشن کے شفاف کارکردگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹارٹیف کارنشن کو معلوماتی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدید بنایا جانا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کے عروج اور قومی ٹارٹیف پالیسی 2025 کے Implementation کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی صنعت ، تجارت اور سرمائے کی ترقی کے لیے قومی ٹارٹیف کارنشن کے شفاف کارکردگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹارٹیف کارنشن کو معلوماتی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدید بنایا جانا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کے عروج اور قومی ٹارٹیف پالیسی 2025 کے Implementation کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی صنعت ، تجارت اور سرمائے کی ترقی کے لیے قومی ٹارٹیف کارنشن کے شفاف کارکردگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹارٹیف کارنشن کو معلوماتی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدید بنایا جانا چاہیے.
پریمیئر شہباز شریف نے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ حکومت کے لیے ترقیاتی ترجیحات کو پورا کرنا سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی صنعت، تجارت اور سرمائے کی ترقی کے لیے قومی ٹارٹیف کارنشن کے شفاف کارکردگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹارٹیف کارنشن کو معلوماتی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدید بنایا جانا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کے عروج اور قومی ٹارٹیف پالیسی 2025 کے Implementation کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی صنعت، تجارت اور سرمائے کی ترقی کے لیے قومی ٹارٹیف کارنشن کے شفاف کارکردگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹارٹیف کارنشن کو معلوماتی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدید بنایا جانا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کے عروج اور قومی ٹارٹیف پالیسی 2025 کے Implementation کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی صنعت، تجارت اور سرمائے کی ترقی کے لیے قومی ٹارٹیف کارنشن کے شفاف کارکردگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹارٹیف کارنشن کو معلوماتی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدید بنایا جانا چاہیے
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