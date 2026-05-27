وزیراعظم شہباز شریف کی عید الاضحیٰ پر خصوصی دعا اور پیغام

وزیراعظم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر محتاجوں کی حفاظت، قربانی کی حقیقی روح اور قومی ایکتا کی تاکید کی، ساتھ ہی فلسطینیوں اور آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اللہ تعالٰی سے دعا کی کہ وہ عید الاضحیٰ کے حقیقی برکات سے سب کو نوازے، ان کے قربانی وں کو قبول فرماۓ اور دنیا کو امن، محبت اور ہم آہنگی کا گود بنایا۔ انہوں نے اس موقع پر واضح کیا کہ عید کا روحانی پیغام ہر فرد اور مجموعی طور پر معاشرے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے محتاج، ضرورت مند اور کمزور افراد کی خاص توجہ رکھیں اور انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ قربانی ، اتحاد اور یکجہتی کا جذبہ ہی قوموں کی پائیدار ترقی اور طویل عرصے تک اتحاد کی بنیاد ہے۔ عید الاضحیٰ ۱۴٤۷ ہجری کی خوشی کے موقع پر وزیراعظم نے پاکستان کے عوام اور پوری مسلم امت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس مقدس روایت کی اہمیت پر زور دیا کہ اپنی جان، خواہشات اور ذاتی مفادات کو ایک اعلیٰ اور مقدس مقصد کے لئے قربان کرنا سب سے بڑا ایمان اور وفاداری کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کا جذبہ افراد کو خودغرضی، محدود نظریات اور ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر ہمدردی، نادانی اور انسانیت کے ساتھ ذمہ داری کا احساس اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرہ نہ صرف روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے بلکہ معاشی اور سماجی ترقی بھی مستحکم ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے حضرت ابراہیم (ع) کی عظیم سنت اور ان کی پوری طرح اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی مثال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں کو اس سُنت کی یاد دلاتی ہے اور اس کے ساتھ حضرت اسماعیل (ع) کی بے مثال اطاعت اور نیک نیتی کی بھی یاد دلاتی ہے۔ انہوں نے ملک کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے وطن کی حفاظت اور دہشتگردی کے خلاف جدوجہد میں اپنی جانیں قربان کیں اور کہا کہ ان کی قربانی اں قومی فخر اور حوصلے کا باعث ہیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے فلسطین ی عوام اور بھارت کے غیر قانونی طور پر قبضے میں لیے گئے جموں و کشمیر کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے جذبات کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ سب کو عید کی حقیقی خوشی، امن اور محبت عطا فرمائے۔ اس دعا میں انہوں نے خصوصی طور پر استغفار اور دنیا کو ایک امن و محبت کے گود بننے کی التماس کی.
